陳政深：港股整固後可續挑戰25000

港股上周走俏，連續六星期上升，儘管周五走勢反覆，指數僅能於10天線徘徊，高位似出現整固，但觀乎近日大型指數ETF均見資金關注，意味資金持續流入港股市場，而新股普遍表現理想，亦令整體港股保持良好氣氛。

外圍方面，美股近日有轉弱迹象，此或有機會略為拖累港股表現，但綜觀兩者走勢，其自四月初以來出現的反彈趨勢，整體而言未被破壞，只要宏觀局勢未致出現大規模衝突等負面情況，整體投資市場上半年仍值得繼績看俏，簡言之，恒指上半年仍可以25,000點為目標。

小鵬今年第一季度之總交付量為94,008輛，比對對上一個季度增長近3000輛，較去年同期更增長3.3倍。集團第一季度之毛利率為15.6%，比對去年同期之12.9%以及對上季度的14.4%均有所增長。上述數據均反映小鵬汽車之經營情況持續改善，尤其是成本控制之能力，隨着X9等新車型發布，以及人工智能等之惶憬，其股價值得看高一線。小鵬績後見回吐，但整體走勢仍佳，投資者可於80元樓下收集，向上阻力位100元，跌穿支持位70元止蝕。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)