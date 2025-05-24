貝森特：關稅威脅望促進歐盟加速　未來數周有幾大貿易協議

對於美國總統特朗普最新的一輪加稅威脅，美國財長貝森特提到，特朗普對歐盟50%的關稅威脅，是為了能促使歐盟加快行動，期待蘋果公司在晶片供應鏈安全上發揮作用。他表示，未來數周將出現幾個大的貿易協議，美國與印度的談判已經進入深水區。他又透露，今年夏季可能會修改補充槓桿率(SLR)，此舉可能會壓低美債孳息率幾十個基點。貝森特試圖撇清美債波動與美國稅收立法的關係，還淡化近期美元走弱。

貝森特稱，美國與印度的談判已經進入深水區。他表示，美國在與印度等亞洲國家的貿易談判方面，已取得顯著進展。「這些協議進展很快，我認為隨着90天期限臨近，會見到愈來愈多協議被宣布。許多亞洲國家都提出非常不錯的協議。」

貝森特又指，大多數美國的貿易夥伴都在「非常真誠地進行談判」，但歐盟是一個「例外」。特朗普認為，歐盟的提議不如其他國家的提議，50%關稅威脅是對歐盟談判節奏的回應，希望這能促使歐盟加快行動。「我認為這是針對歐盟談判節奏太慢的反應。我希望這能給歐盟施加一點壓力。」

貝森特重申，他認為歐盟在談判中存在「集體行動問題」，因需要27個成員國統一立場，他看好德國在歐盟中推動進展。

特朗普最新威脅指，將從6月1日起對歐盟商品徵收50%的關稅，並表示「我們與他們的談判毫無進展」。上月美國對歐盟設定的關稅為20%，遠低於特朗普最新提出的50%。