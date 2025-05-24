貝森特：財政部有工具應對債市波動　美元並非走弱

對於有分析指美國債市波動與稅收立法有關，財長貝森特(Scott Bessent)加以否認，指債市波動與稅收立法有關是錯誤的想法，並表示財政部有工具去應對債市混亂，承諾將進行「補充槓桿率」(SLR)改革，以壓低國債孳息率。

貝森特指，已經非常接近調整SLR，SLR可能會在夏季有變，可能會影響到美國國債孳息率，債息或被壓低幾十個基點。另一方面，貝森特稱，財政部已經暫停成立主權財富基金的程序，直至處理完所有其他事項，強調有辦法擠壓抵押貸款利率與美國國債孳息率之間的息差。

補充槓桿率(supplementary leverage ratio，SLR)是聯儲局針對商業銀行的資本充足率指標之一。跟銀行準備金類似，簡單而言，就是銀行必須單獨拿出一部分資金用來應對不確定的風險，例如擠兌，以免被突如其來的風險擊垮。

新冠疫情期間，金融監管當局曾暫停將SLR適用於美國國債，但措施之後已恢復。市場參與者指，措施要求金融機構針對所持美國國債頭寸保留一定準備金，削弱主要交易商的做市能力，並影響到市場流動性。監管部門大幅調低銀行業準備金要求，意味銀行界可以保留較少現金，有較多資金滿足客戶貸款需求。

另一方面，美國近期多次出現股匯債三殺，對於美元匯價表現疲弱，貝森特指其他國家的貨幣正升值，而不是美元在走軟，市場毋須將這一輪波動視為美元疲弱，又重申不是特別在意市場想法。