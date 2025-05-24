關係緩和？DOGE獲貝森特稱讚　馬斯克咁回應...

被問及美國眾議院本周較早時通過的稅改法案，財長貝森特表示，參議院多數黨領袖John Thune計劃立即推動該法案，預計參議院不會對預算案作出太大修改，只是需謹慎把握稅收法案的時機，貝森特呼籲參議院在稅收立法進程上留意7月這個時間目標。對於外界擔憂共和黨的稅改法案會推升債務上限，導致美國債務佔國內生產總(GDP)的比重指標惡化，貝森特予以反駁。

他指，「這項法案將促進增長，進而降低債務比率。我並不擔心美國的債務動態，因增長軌迹的改變會在很大程度上解決這些問題。只要美國經濟增長快於債務增長，就能控制債務問題。如果我們能改變國家的增長軌迹，就能穩定財政，通過增長擺脫債務。」他指，預計到明年這個時候，美國GDP增速將超過3%。

貝森特預計，到2028年，美國預算赤字佔GDP的比重將降至「以3%開頭」的水平，部分依賴於關稅收入來緩解財政壓力。他對赤字前景非常樂觀。

他承認，關稅帶來的收入增長雖然有幫助，但永遠不足以彌補年復一年的巨額開支。他還表示，關稅是有均衡點的，「我認為我們最終會達到這個點。」隨着關稅壁壘及非關稅壁壘下降，貿易摩擦減少，將帶來每年幾千億美元收入，也意味美國將減少幾千億美元的國債發行。

另一方面，他提及億萬富豪馬斯克對政府效率部(DOGE)的推動，「我認為那是我一生中最重要的事件之一，我將致力於不讓官僚體系拖慢其發展。我們需要控制成本，提高政府效率，讓政府真正為人民服務。」馬斯克回應稱，「我代表DOGE團隊非常感謝。」上月有報道指兩人曾在白宮爆發激烈衝突，不過現時似乎顯示特朗普兩位重要助手關係出現緩和。