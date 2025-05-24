網信辦整治網上金融訊息亂象　關閉非法薦股等帳號及網站

國家網信辦近期會同金融管理部門，依法處置一批散布資本市場不實信息、開展非法薦股、炒作虛擬貨幣交易等的帳號及網站。

據網信辦公布，其中，微博帳號「愛股票APP」及抖音帳號「價值發現者」發布轉融通、融資融券有關制度安排等不實信息；微信公眾號「傑克船長宏觀策略」散布有關量化基金監管政策的謠言；百度百家號「北熊喵」則發布資本市場交易時間調整等虛假消息。涉及的帳號已被依法依約關閉。

同時，多個在社交媒體開展非法薦股的帳號也被關閉。包括抖音帳號「侃哥說財經」、「落葉巔峰」，微信公眾號「小海豚大夢想」、「風清揚大俠」，微博帳號「浪沙淘金俠」、「牛遍天下-」，以及快手帳號「財經老韭菜」、「金葉子財經」等。這些帳號通過煽動性或暗示性話語，引導投資者付費加入投資群組，聲稱能預測股市走勢、買某些股票穩賺不賠，進行非法薦股。

虛擬貨幣方面，微博帳號「火哥聊加密」、「財經-徐彥文」、「阿恩-論幣」及知乎帳號「00後富一代」等，通過展示群聊信息及收益截圖等方式，誘導網民參與虛擬貨幣交易而被關閉。此外，多個境內網站平台如pkex、weex、htx等，為境外虛擬貨幣交易平台提供應用程序下載或間接交易服務，同樣被依法關閉。