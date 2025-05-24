甲骨文斥3120億購英偉達GB200晶片　用於OpenAI數據中心

外媒報道，甲骨文(Oracle)將斥資約400億美元(約3,120億港元)購買英偉達(Nvidia)的GB200晶片，用於德州的數據中心，算力將租予OpenAI，為美國星門計劃(Stargate Project)的一部分。

報道指，該數據中心料將於明年中全面投入運作，將支援1.2吉瓦的運算能力。Oracle打算購入約40萬塊GB200晶片，是英偉達最先進的AI訓練及推理處理器。據報，甲骨文不會直接營運該數據中心，而是根據一份為期15年的協議，將運算能力租給OpenAI。

此外，摩根大通透過兩筆共96億美元的貸款提供大部分債務融資，該項目業主Crusoe及美國投資公司Blue Owl Capital已投資約50億美元現金。

對甲骨文而言，該數據中心及星門，為公司提供增強其雲計算能力，並趕上其他科技巨頭如微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)等的機會。

另一方面，OpenAI、甲骨文及英偉達也參與位於中東的一個星門計劃，將在阿聯酋建造一個新的大型AI數據中心，可能使用超過10萬塊英偉達晶片。