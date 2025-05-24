不止歐盟及Apple！特朗普向三星等手機企業發關稅威脅

繼歐盟及蘋果公司(Apple Inc.)後，美國總統特朗普又向三星及全部手機企業發出關稅威脅。

特朗普在社交媒體指，凡是在國外製造，並在美國銷售的蘋果公司手機，應該面臨至少25%關稅。之後他在白宮表示，南韓三星電子及其他生產手機的企業同樣將面臨關稅。

特朗普在白宮被媒體問及，總統是否有權對單個企業加徵關稅時指，關稅不僅僅針對蘋果公司，還會包括三星及任何生產手機的公司，「否則這樣就不公平了」。

特朗普又表示，相關政策預計由6月底開始實施。「不過如果他們在美國興建工廠，就不會有關稅。」對於蘋果公司行政總裁庫克表示公司會去印度建廠，特朗普的回應是，「去印度無問題，但你不能想把產品賣到這裏(美國)，卻不承擔關稅。」

被問及為何有信心蘋果公司能在美國以消費者能接受的價格製造產品，特朗普表示，目前很多流程都已自動化，「這些工廠很了不起」，蘋果公司及許多晶片公司都已表達擴大對美國的投資。

他又表示，關稅措施並非要傷害美國企業，而是有助吸引大量投資，為美國創造就業機會。如果企業想在美國售賣產品，在通常情況下，會被要求在美國生產貨品，惟並非所有產品都是如此，「有些產品我們不想自行生產」，從其他地方進口相對划算，但有些類型的產品如汽車，「我們希望自己生產」。

特朗普接受媒體提問時發生一段小插曲，他放在桌上的手機數度響起，媒體好奇問道，「那是iPhone嗎？」特朗普回應，「是啊，幸好它是。」