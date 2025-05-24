陳樂怡：毛孩經濟潛力巨 留意寵物護理品牌朝雲集團
2025年05月24日 21:00
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港股靜待催化劑，一來貿談協議言之尚早，二來中美關稅戰停火，內地不急於加推穩經濟政策，恒指24,000點阻力仍不輕。短線關注美國稅收法案表決後，市場對於美國政府財政及資產的信心能否逐步回穩。下周關注內地將會公布5月官方製造業及服務業採購經理指數(PMI)。
內地電商消費節618預售數據升溫，以舊換新補貼政策繼續利好消費電子銷售，另外興趣消費相關及國貨美妝表現亮眼。根據天貓公布的2025年618預售戰報，美妝、個人護理、母嬰、寵物食品等種類增速強勁。港股當中，美妝品牌上美股份(02145)及巨子生物(02367)佔據銷量排行榜前列。另外，寵物經濟潛力巨大，港股相關概念股並不多，發展寵物護理品牌朝雲集團(06601)值得留意。
個股推介方面，信達生物(01801)首季總產品收入逾24億元人民幣，按年增長40%以上。達伯舒等核心產品維持較快的增長，新產品收入貢獻加快提升。公司目前共有15款商業化產品，3個品種在中國國家藥品監督管理局審評中，4個新藥分子進入3期或關鍵性臨床研究，慢病領域進入收獲期。
據外媒綜合預測，市場預期該公司2025至2027財年收入及經調整純利年複合增長率分別達24.1%及1.7倍。預期腫瘤領域產品放量，其餘產品線發力，增長料明顯加快。目標價65港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)