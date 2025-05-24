陳樂怡：毛孩經濟潛力巨　留意寵物護理品牌朝雲集團

港股靜待催化劑，一來貿談協議言之尚早，二來中美關稅戰停火，內地不急於加推穩經濟政策，恒指24,000點阻力仍不輕。短線關注美國稅收法案表決後，市場對於美國政府財政及資產的信心能否逐步回穩。下周關注內地將會公布5月官方製造業及服務業採購經理指數(PMI)。

據外媒綜合預測，市場預期該公司2025至2027財年收入及經調整純利年複合增長率分別達24.1%及1.7倍。預期腫瘤領域產品放量，其餘產品線發力，增長料明顯加快。目標價65港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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