陳鳳珠：內地經濟增長受關稅戰影響放緩

美國於4月初展開貿易戰，在外部環境衝擊下，內地經濟增長放緩。據國家統計局數字，內地的4月社會消費品零售總額增長按年5.1%，其中消費品以舊換新政策效應持續釋放，帶動消費增長；至於首4個月的全國固定資產投資增加4%，兩項數據增速均遜市場預期。

扣除房地產開發投資的全國固定資產投資按年上升8%，首4個月房地產開發投資按年減少10.3%，新建商品房銷售額按年下降3.2%，顯示內地房地產市道仍然疲弱。在樓市繼續調整下，居民消費信心依然不足，從而影響社會消費品零售的增速。

不過，4月份的全國規模以上工業增加值按年上升6.1%，增速較預期好，反映內地製造業未受到關稅升級拖累。而近日中美互相加徵關稅暫緩90日，有機會帶動短期生產活動提升，或對製造業有支持，同時有望刺激出口增長加快。今年4月，以美元計的內地出口按年上升8.1%，出口增速仍然理想或受惠廠商因應貿易戰而加快出貨至美國以外的市場，估計4月份內地對美國的出口下跌約兩成，而對東盟及歐盟的出口或錄得顯著上升。

至於以美元計的4月進口按年下跌0.2%，跌幅收窄，估計未來數月內地的出口增速或會進一步提升，以應對關稅戰的不確定性。

另外，內地的4月份全國居民消費價格指數按年下降0.1%，反映內地連續3個月錄得通縮，工業品出廠價格指數按年下跌2.7%，已連續31個月下跌。內地的通脹壓力受控，為人行的寬鬆貨幣政策提供更多空間，日前內地六大國有銀行調低人民幣存款利率，配合早前人行的降準，顯示內地積極推動資金流入實體經濟，預期效用將會逐步顯現。

再者，內銀調低存款利率有助淨息差擴闊，惟目前經濟前景不確性因素較多，企業貸款情況值得關注，但相信內地將會密切留意外在環境的變化而落實更多刺激經濟措施。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)