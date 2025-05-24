郭家耀：高淨值家庭注重子女全面成長和個性化發展

子女教育一直是每個家庭的核心議題，胡潤百富與中信保誠人壽早前為此聯合發布《2024中國高淨值人群家族教育報告》，深入探討中國高淨值家庭在自我教育、子女教育及家族傳承教育方面的現狀與趨勢。隨着經濟發展和社會變革，高淨值家庭對教育的重視程度日益提升，形成多元化、個性化的需求。

報告指，中國高淨值家庭的規模約208萬戶，其中家庭教育支出近年顯著增加。高淨值家庭平均每年在子女教育上的投入達到460萬元，主要包括學費、補習及興趣班費用。對於教育資金的來源，現金類資產佔74%，固收類和權益類分別為56%和54%。幼齡教育階段，特別是幼兒園和小學階段，家長對教育年金等保障類資金的關注顯著增加，這趨勢在高淨值家庭尤為明顯，顯示出他們對子女教育資金規劃的重視，愈來愈傾向於通過有效的財務管理和保障措施，為孩子的教育做好準備。

高淨值人群普遍重視自我教育，主要關注提升專業技能、拓寬視野和擴大人脈。通過在線學習平台和專業書籍，他們每年在自我教育上的支出平均為4,700元。同時，家庭教育被認為是促進子女全面發展的重要因素，家長們希望孩子不僅在學業上取得成功，更注重品德和能力的培養。

高淨值家庭在選擇教育時，普遍傾向於高端國際學校和海外留學。根據調查，74%的高淨值家庭考慮將子女送往海外學習，主要目的在於豐富人生閱歷和提升競爭力。教育規劃上，家長們強調個性化發展，鼓勵孩子在探索中找到自身興趣。

在家族傳承方面，企業家們普遍認為培養子女的責任感和管理能力至關重要。52%的企業主表示希望子女接班，31%則選擇讓孩子自主創業。家庭教育與社會教育的結合被視為成功傳承的關鍵，許多企業家希望通過建立人脈和制定接班計劃來確保家族企業的持續發展。

隨着社會經濟的不斷變化，高淨值家庭的教育觀念也在不斷演進。他們不僅關注學業成績，更加注重孩子的全面成長和個性化發展。這一趨勢反映出教育在家庭中的重要性，以及家族傳承教育在未來社會中的核心地位。通過不斷的探索和實踐，高淨值家庭正在為下一代創造更加多元和豐富的教育環境。作為家辦顧問，有需要時刻跟進客戶的需求，給予定制化的方案，為客戶全面解決痛點，加深彼此互信的關係，成為家族的好管家。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)