鄺紫珊：降低短線市場部署　考慮參與股市長期增長機遇

美國撤銷拜登時期對人工智能(AI)晶片出口限制，加上中美就貿易戰關係有緩和迹象，以目前形勢，美股有望重拾升勢，投資者可趁回調時趁勢分批布局，但建議仍是以多元資產配置，以平衡風險。

回顧最近基金的資金流向，對美國股票型基金為資金淨流入，並成為主要市場之冠。就近期國際形勢，受惠於多方面釋出的經濟利好消息，包括中美高層在日內瓦見面後發布的聯合公告，相信可緩和過去數月雙方就貿易局勢的緊張，也預視未來數月雙方將需要爭取時間去解決分歧。

另外，美國同步撤銷拜登政府時代對中國出口AI晶片的管制，將有利科技冷戰的降溫，讓AI供應鏈的跨國合作與資金重新啟動，此措施無疑有利美國半導體企業重新拓展中國市場，產業鏈相關的台灣、南韓也將同步受惠。關稅下調也對中國出口製造業及資本市場有正面影響。

根據美國大型企業剛發表的業績，發現科技巨企的資本開支並沒有減低，好像Meta反而更擴大其AI與數據中心的投資，顯示AI仍是長期趨勢。除科技產業受惠於AI趨勢持續發展，醫療、消費及基礎建設等產業亦可注意，建議考慮降低短線市場部署，並考慮參與股市長期的成長機遇。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊