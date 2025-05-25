【星期一‧炒啲乜】狂人一出招美股又冧　恒指幾時再突破？

美國總統特朗普政府上周五(23日)對歐盟突然加碼施壓，並表示美國「與歐盟的談判毫無進展」。特朗普在社交媒體表示，建議自6月1日起對歐盟徵收50%的關稅。消息震散歐美股市，當中美股三大指數急挫，美匯指數跌至99邊緣，美國在2025年陷入衰退的機會上升至43%。

他又警告，如果蘋果公司(Apple Inc.)未把iPhone生產線遷回美國，將對其產品徵收最少25%關稅，導致蘋果公司股價收市跌3%。這位狂人總統的作風果真反覆，貿易政策一時一樣，令市場無所適從。

Wisdom Tree UK宏觀經濟研究主管Aneeka Gupta指，市場原本希望至少90日休戰期結束之前，關稅消息能緩和，惟事與願違，估計未來市場將持續緊張，在不明朗氛圍下，波動情況恐怕極高。

回看港股，分析認為，目前缺乏刺激港股向上的催化劑，加上近期港股自低位反彈一定的升幅，故目前繼續維持窄幅上落格局，恒指短期內料在23,000至24,000點區間上落，之後仍要觀望中美貿易談判的進展。

至於外圍，值得注意的是，美股將於周一(26日)休市，人工智能(AI)晶片巨頭英偉達(Nvidia)周內將公布季度業績，新西蘭央行將於周三(28日)公布議息結果。

經濟數據方面，本港周一將公布進出口，美國周四(29日)公布申領失業救濟人數，並於周五(30日)公布個人消費開支(PCE)物價指數。金融市場波雲詭譎，投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、鄺紫珊：降低短線市場部署 考慮參與股市長期增長機遇

2、郭家耀：高淨值家庭注重子女全面成長和個性化發展

3、陳鳳珠：內地經濟增長受關稅戰影響放緩

4、陳樂怡：毛孩經濟潛力巨 留意寵物護理品牌朝雲集團