鄧建初：熱錢泊港有原因　邊個港股板塊會得益？

港元與美元掛鈎，素來只會跟着其強弱勢而行，惟近期出現異常現象，美元受到關稅戰影響而下跌，卻見大量外國資金泊港。

港元強勢引致金融管理局入市干預，同業拆息HIBOR出現近年罕見的低於1厘，供樓人士利息支出大減，供樓成本低過租金，樓價有望谷底反彈。然而，初哥認為，資金不斷湧港，應與今年多隻內地龍頭新股在港上市有關，相信香港重奪全球新股集資首位指日可待。

美資大行鳳凰無寶不落，看其積極包銷多隻內地龍頭企業新股已見端倪，旗下基金從國際配售獲取大量股份，搭上優質新股順風車，利潤甚為豐厚。

資深股評家 鄧建初(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)