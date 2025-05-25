鄧建初：熱錢泊港有原因 邊個港股板塊會得益？
2025年05月25日 11:01
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港元與美元掛鈎，素來只會跟着其強弱勢而行，惟近期出現異常現象，美元受到關稅戰影響而下跌，卻見大量外國資金泊港。
港元強勢引致金融管理局入市干預，同業拆息HIBOR出現近年罕見的低於1厘，供樓人士利息支出大減，供樓成本低過租金，樓價有望谷底反彈。然而，初哥認為，資金不斷湧港，應與今年多隻內地龍頭新股在港上市有關，相信香港重奪全球新股集資首位指日可待。
內地龍頭企業來港上市之最大原因，是希望能夠借助有國際中介人身份之香港進軍世界，增加知名度，大做貿易生意。比亞迪汽車(01211)上周輸往歐盟銷量突破紀錄，超越美國電動車之王特斯拉(Tesla)，可見來港上市，可增加國際對其認識，雙贏局面情況下，港股今年下半年表現應不俗。
美資大行鳳凰無寶不落，看其積極包銷多隻內地龍頭企業新股已見端倪，旗下基金從國際配售獲取大量股份，搭上優質新股順風車，利潤甚為豐厚。
上周已有在內地A股掛牌之「鋰電池之王」寧德時代(03750)、及「藥中茅台」恒瑞藥業(01276)落地本港上市，股價大升超過30%。今個月尾有一隻大行爭着做包銷之內地卡牌龍頭卡游招股，既有同類股泡泡瑪特(09992)及布魯可(00325)珠玉在前，預料可吸引狂蜂浪蝶認購狂潮。股民宜把握今年新股熱浪，港股市場亦有望熱鬧起來。
資深股評家 鄧建初(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)