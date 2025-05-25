投委會：認識代幣化基金

隨着金融科技的應用日漸廣泛，資產代幣化成為近年其中一個新興趨勢。繼去年有本地銀行推出證監會認可的黃金代幣產品，近期也有基金公司推出證監會認可的代幣化基金，為投資者提供更多投資傳統金融產品的選擇。

代幣化與區塊鏈

資產代幣化與區塊鏈技術息息相關，是指創造基於區塊鏈的數碼代幣，而這些數碼代幣代表著與其對應的資產的擁有權或擁有權記錄。

區塊鏈則是一種採用「分布式分類帳」技術，在網絡／平台上的帳本。在區塊鏈上進行的交易，以及有關交易的記錄，都會經過加密處理，理論上不能夠被篡改。

代幣化是一種附加於產品上的新技術，在產品交易和記錄保存方面具有創新的特點，可為傳統金融，特別是在提高效率、增加透明度、縮短交收時間及降低成本方面，帶來一些潛在好處。但須留意所有代幣化產品的本質都是投資產品，投資者在作出投資決定前，應仔細考慮相關產品的風險回報，並了解其投資特點和風險。投資者不應視代幣化為產品的賣點，亦不應單憑投資產品是代幣化產品而作出投資決定。

投資代幣化基金的注意事項

如投資者有興趣投資於證監會認可的代幣化基金，應先做足功課，從銷售文件中，詳細了解基金的投資目標、策略、特點、運作及相關的投資風險，並留意以下幾點：

一、暫無二級市場交易：目前，投資者只可以透過分銷商在一級市場認購和贖回證監會認可的代幣化基金。投資者如有興趣投資，應聯絡合資格分銷商，進一步了解認購和贖回程序。

二、與代幣化相關的風險：例子包括網絡安全、系統中斷、可能存在與區塊鏈技術相關未被發現的技術缺陷、持續演變的法規環境，以及現有法律的適用性問題。

三、代幣化資產的結算安排：代幣化基金的交易可以於鏈上結算或鏈外結算(即以傳統帳簿形式登記和記錄)。投資者應了解基金的結算安排及其不同的相關風險。

投資者應從銷售文件及產品資料概要中，了解證監會認可的代幣化基金的詳細風險，以及有關產品的代幣化安排。

投資非認可的代幣化基金

此外，除了證監會認可的代幣化基金，市場上也存在未經認可的代幣化基金。非認可的代幣化基金並沒有獲得證監會的認可，因此不能在香港向公眾公開銷售。除上述與證監會認可的代幣化基金有關的事項，未經證監會認可的代幣化基金的投資者應做足功課，並份外留意產品使用的相關基礎技術，以及任何涉及的額外風險。

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