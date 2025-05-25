龔成：上市企業年報入門　着重呢3大報表...

年報是了解一間企業十分重要的工具，可以説是一家企業的「成績表」，在過往一年中，到底企業是賺錢還是虧損，都可以從年報中得知。

年報主要分爲兩個部分，第一部分是資料性的內容，包括前景以及主席要講的話，第二部分是財務數據，重要的財務報表，投資者可以從企業的損益表，資產負債表中知道企業的經營情況。

--財務報表分析--

在年報中，有4大財務報表投資者不能忽視：

●損益表

●資產負債表

●現金流量表

●股東權益變動表

由於「股東權益變動表」分析的意義相對較少，因此，一般投資者，會較集中分析「損益表」、「資產負債表」、「現金流量表」，這3大財務報表，是十分有用的工具，投資者買股票前，一定要對3大財務報表，作基本的分析。

--損益表--

損益表是是記錄一段時間的生意情況，例如一年內的營業額，成本，盈利，反映企業在一段時間內賺多少錢，投資者至少要閲讀兩年的數據，方便了解企業去年和今年生意的轉變。

同時，可透過不同的財務數據(投資者至少要明白收入，毛利，盈利的意義以及用法)去分析整個企業的狀況，以及透過一些財務比率，例如毛利率去進行分析。

--資產負債表--

資產負債表，又名「財務狀況表」，顧名思義是顯示一家企業所擁有的資產和負債情況。最基本分為3部分：

●資產

●負債

●股東權益

資產再分為「流動資產」和「非流動資產」；負債分為「流動負債」和「非流動負債」。

投資者了解資產負債表，有3大作用

1）企業擁有那些資產，當中的資產結構如何，有沒有一些較有價值的資產。

2）從資產結構，了解企業的營業模式，利用那些資產去賺錢。

3）負債會否過多，會否出現無力還債的情況，同時會否令融資成本過多。

--現金流量表--

此報表反映該年現金的變化，但投資者不能只閲讀一年數據，最好要看5年，研究現金流量的變化。

現金流量表主要分為：

●經營活動

●投資活動

●融資活動

現金流量表是重要的分析工具，能令投資者掌握企業現金流是否强勁，如果企業現金流強勁，往往是優質企業。同時，現金流強的企業，會較容易渡過困難期。

上述只是3大報表的簡介，當中仍有很多重要的分析技巧。投資者要了解企業的情況，財務數據是否理想，是否健康，有無發展，又或潛在危險，都能在財務報表裏找到。

建議投資者，到港交所披露易，下載一份企業年報，實戰一下，相信會有較大的進步。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)