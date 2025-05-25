中原：4月商廈租賃成交量按月跌16.5%　料5月重拾升軌

4月本港整體商廈市場受到關稅戰陰霾籠罩，租賃成交宗數連升3個月後出現回吐，交投量跌到接近2月的水平，市場重拾觀望態度。中原(工商舖)統計顯示，上月商廈租賃成交宗數及涉及樓面面積，較3月分別回落約16.5%及41.2%，按年則微跌約6.2%及13.6%。香港及九龍核心區寫字樓空置率則持續改善，更多交吉樓面被市場消化。

至於甲廈空置率方面，4月九龍區整體空置率按月錄得顯著改善，4月份整體空置率錄得約15.17%，按月下降約0.49個百分點，雖仍較去年同期增加約1.33個百分點，但增幅已進一步收窄。尖沙咀最新錄得空置率約7.86%，按月下降約0.18個百分點，按年大幅下降約1.35個百分點。

而港島區整體空置率錄得約13.65%，按月下降約0.21個百分點，較去年同期則上升約1.07個百分點。核心區商廈空置率則個別發展，其中，中環錄得約14.25%，按月下調約0.36個百分點，按年漲約1.82%。金鐘區空置率錄得約8.81%，按月微升約0.27個百分點，按年減少約0.38個百分點。至於，銅鑼灣區錄得約8.29%，按月上升約0.73個百分點，按年則大幅減少約1.81個百分點。

陳認為，隨着中美雙方就關稅問題達成短期協議，市場觀望情緒漸減淡。加上本港新股市場近期呈現強勁復甦走勢，料部分核心區甲廈空置樓面相信可獲消化，並進一步帶動整體商廈市場租務增長。在各種利好因素支持下，預料5月商廈租賃成交將重拾升軌。