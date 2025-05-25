SIERRA SEA兩期項目1個月內售逾1520伙創紀錄

他續指，近日香港銀行同業拆息(Hibor)降低，銀行存款利息下跌，造就推售新盤的條件。展望下半年，集團將會繼續積極推盤，包括屯門NOVO LAND第3A期，啟德天璽‧天第2期及SIERRA SEA第2A期，合共近2,000伙。

新地代理執行董事陳漢麟稱，SIERRA SEA第1B期昨日第3輪銷售，價單發售的單位被搶購一空，同日亦招標售出5伙。兩期項目目前售價及呎價最高為1A期的2座23樓D室，實用面積1,070方呎，連平台及天台，成交價2,198萬元，呎價約21,762方呎。

客源分布方面，來自沙田，西貢及大埔等地的買家佔約三分之二。內地背景的買家佔整體逾兩成，並有增加趨勢。投資客的比例有約三成。SIERRA SEA第2A期正申請預售，將會盡快推出。