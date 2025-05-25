鰂魚涌栢蕙苑三房賣715萬　沙田第一城610萬沽

為方便子女上學，家庭客以715萬元購入鰂魚涌栢蕙苑三房單位，較開價低115萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣低層B，實用面積約670方呎，三房間隔，新買家為外區家庭客，為遷就子女返學，在東區覓筍盤多時，睇樓後即進行洽購，獲減價115萬元，以715萬元成交，呎價約10,672元。

●中原翁梓軒稱，銅鑼灣維新大廈低層F室，實用面積約256方呎，兩房間隔，以282萬元成交，呎價約11,016元，新買家為本地上車客，是次入市自用，原業主於1978年以約11萬元購入，約47年帳面獲利271萬元。

●中原周世康指，灣仔立興大廈中層G室，實用面積約309方呎，兩房間隔，以270萬元成交，呎價約8,738元，新買家為投資客，看好區內租務回報，入市作收租投資用，原業主於1977年以約2.2萬元一手購入，約48年單位帳面升值約122倍。

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新界區

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢御花園單號屋，實用面積約1,234方呎，套三連工人房間隔，望園景，叫價1,498萬元，累減290萬元，以1,208萬元成交，呎價約9,789元。

●世紀21奇豐指，西貢小坑口村雙號村屋，套四房間隔，連天台，原先叫價1,880萬元，終以1,626萬元成交，原業主於2013年3月以1,455萬元購入，持貨12年至今沽售，帳面獲利171萬元離場，單位期內升值12%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座低層D室，實用面積約798方呎，三房間隔，望園景，單位放盤約兩個月，叫價約1,100萬元，以1,038萬元成交，呎價約13,008元，原業主於2009年6月以497萬元購入。

●利嘉閣李偉佳稱，馬鞍山聽濤雅苑11座高層C室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望樓景，原先叫價699萬元放售，議價後以660萬元成交，呎價約10,154元，原業主在2010年以約376.8萬元買入。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城7座高層A室，實用面積約515呎，三房間隔，望內園景，放盤約3個月，原先叫價600萬元，加價10萬元，以610萬元成交，呎價約11,845元，原業主於2018年6月以680萬元購入，持貨約7年帳面虧蝕70萬元，單位跌價約10%。

●世紀21奇豐稱，沙田富豪花園林景閣中層A室，實用面積約1,093方呎，三房間隔，望河景，放盤約4個月，原先叫價980萬元，減42萬至938萬元成交，減幅約4.3%，呎價約8,582元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田欣廷軒5座低層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約14個月，叫價700萬元，以616萬元成交，呎價約14,879元。

●美聯王亦倫稱，天水圍嘉湖山莊5月暫錄約26宗買賣，已追平4月全月，屋苑美湖居6座中層A室，實用面積約629方呎，套三房戶型，獲同區用家「零議價」下以500萬元承接，呎價約7,949元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心9座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，區內客見屋苑已完成大廈維修工程，加上入市門檻較低，決定以399萬元購入作投資用途，呎價約8,769元。

●美聯梁浩文表示，屯門居屋兆禧苑E座高層2室，實用面積約415方呎，兩房間隔，已補價自由市場最初叫價355萬元，終以346萬元獲同區客承接，呎價約8,337元，原業主於2024年12月以336萬元購入，持貨僅約半年帳面獲利約10萬元。

●美聯姚偉明指，荃灣萬景峯2座中層G室，實用面積約667方呎，套三房戶，有裝修，最初叫價1,200萬元，減價12萬元，同區家庭客腸樓多時，最終提升預算，以1,188萬元承接換樓，呎價約17,811元。

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