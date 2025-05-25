西沙大型新盤熱銷　一手樓市周末逾300宗成交

西沙大型新盤壓軸一輪銷售，即日再沽清價單單位，帶動周末兩日市場成交量錄逾300宗。沙田項目有望月底前接力開賣。

●西沙SIERRA SEA月內累沽逾1,520伙

●沙田UNI Residence預計月底前開賣

●大坑道峻譽‧渣甸山加推23伙出售

中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，周六(24日)上載新一份銷售安排，推出23伙於下月4日招標出售，為首度推售四房戶型。將發售的單位涵蓋15伙兩房及8伙四房單位，實用面434至1,684方呎。招標期截至6月17日下午5時。資料顯示，項目共提供114伙，兩房單位佔約68%，於去年5月起推售，至今尚未錄得成交。項目預計關鍵日期為2026年3月31日。

●西南九龍維港滙III單日錄11宗成交

●屯門掃管笏凱和山兩日共賣出16伙

●將軍澳海茵莊周內套現近8,000萬

●南區迎夏上載樓書

南區淺水灣道125號，名為迎夏，周日(25日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。項目為一棟樓高13層的住宅大樓，提供6伙複式單位，項目其中5伙複式單位實用面積同為3,957方呎。而位於12及13樓的頂層複式單位，實用面積則為4,022方呎，外連1,199方呎平台，設有書房，及三間睡房，主人套間另連偌大衣帽間。該盤提供11個停車位。