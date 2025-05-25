西沙大型新盤熱銷 一手樓市周末逾300宗成交
2025年05月25日 22:03
東網電視更多新聞短片
西沙大型新盤壓軸一輪銷售，即日再沽清價單單位，帶動周末兩日市場成交量錄逾300宗。沙田項目有望月底前接力開賣。
●西沙SIERRA SEA月內累沽逾1,520伙
新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA兩期項目，連續6輪銷售均即日沽清所推售的價單單位，創集團大型新盤歷史，亦相信是香港地產界的一項紀錄。兩期項目於一個月內售出逾1,520伙，套現約85億元。展望下半年，集團將會繼續積極推盤，包括屯門NOVO LAND第3A期，啟德天璽‧天第2期及SIERRA SEA第2A期，合共近2,000伙。
●沙田UNI Residence預計月底前開賣
永泰地產(00369)及萬科香港合作的的沙田UNI Residence，正值收票階段。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目示範單位開放至今反應熱烈，參觀人流不絕，更接獲很多客戶查詢頂層特色單位。為回應巿場需求，項目計劃短期積極考慮加推及快將公布銷售安排，並預計於月底前發售。
●大坑道峻譽‧渣甸山加推23伙出售
中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，周六(24日)上載新一份銷售安排，推出23伙於下月4日招標出售，為首度推售四房戶型。將發售的單位涵蓋15伙兩房及8伙四房單位，實用面434至1,684方呎。招標期截至6月17日下午5時。資料顯示，項目共提供114伙，兩房單位佔約68%，於去年5月起推售，至今尚未錄得成交。項目預計關鍵日期為2026年3月31日。
●西南九龍維港滙III單日錄11宗成交
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周日(25日)連錄11宗成交，總成交金額共涉9,036.62萬元。包括兩伙為早前終止交易的單位，重售價比早前低約12%。是日最新售出的單位均為一房戶型，實用面積皆為331方呎，成交價介乎788.91萬至846.04萬元，呎價約23,834至25,560元。
●屯門掃管笏凱和山兩日共賣出16伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，周末兩日共沽出16伙，成交價介乎360.34萬至986萬元，呎價由8,363至10,006元，並套現逾7,406萬元。其中兩伙兩房單位由一對姊弟同日購入，包括第5座17樓M室，成交價437.81萬元，按單位實用面積487方呎計，呎價約8,990元。另一伙為對落一層的5座16樓M室。
●將軍澳海茵莊周內套現近8,000萬
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周日(25日)沽出4伙，成交價介乎543.9萬至821.9萬元。其中，2座25樓A8室，實用面積406方呎，成交價821.9萬元，呎價約20,244元。發展商指，該盤本周共售出14伙，套現近8.000萬。
●南區迎夏上載樓書
南區淺水灣道125號，名為迎夏，周日(25日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。項目為一棟樓高13層的住宅大樓，提供6伙複式單位，項目其中5伙複式單位實用面積同為3,957方呎。而位於12及13樓的頂層複式單位，實用面積則為4,022方呎，外連1,199方呎平台，設有書房，及三間睡房，主人套間另連偌大衣帽間。該盤提供11個停車位。