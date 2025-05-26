本周香港上市公司公布業績參考備忘

2025年05月26日 07:00
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    2025/05/26
    ●萊爾斯丹(00738)●末期業績
    ●NIRAKU(01245)●末期業績
    ●新火科技控股(01611)●中期業績
    ●匯量科技(01860)●1季業績
    ●百盛集團(03368)●1季業績
    ●美團-W(03690)●1季業績
    ●DYNAM JAPAN(06889)●末期業績
    ●安能物流(09956)●1季業績
    ●美團-WR(83690)●1季業績
    2025/05/27
    ●日本共生(00627)●末期業績
    ●領展房產基金(00823)●末期業績
    ●快手-W(01024)●1季業績
    ●靄華押業信貸(01319)●末期業績
    ●小米集團-W(01810)●1季業績
    ●知乎-W(02390)●1季業績
    ●快手-WR(81024)●1季業績
    ●小米集團-WR(81810)●1季業績
    2025/05/28
    ●萬邦投資(00158)●中期業績
    ●德昌電機(00179)●末期業績
    ●萬華媒體(00426)●末期業績
    ●星謙發展(00640)●中期業績
    ●世界華文媒體(00685)●末期業績
    ●奧思集團(01161)●中期業績
    ●金山軟件(03888)●1季業績
    ●金山雲(03896)●1季業績
    ●金融壹賬通(06638)●1季業績
    ●諾亞控股(06686)●1季業績
    2025/05/29
    ●博雅互動(00434)●1季業績
    ●三一國際(00631)●1季業績
    ●石藥集團(01093)●1季業績
    ●CTR HOLDINGS(01416)●末期業績
    ●成志控股(01741)●中期業績
    ●理想汽車-W(02015)●1季業績
    ●首都創投(02324)●中期業績
    ●寶積資本(08168)●中期業績
    2025/05/30
    ●集海資源(02489)●1季業績
    ●速騰聚創(02498)●1季業績
    ●創陞控股(02680)●末期業績
    ●中國新零售供應鏈(03928)●中期業績
    ●環球戰略集團(08007)●中期業績
    ●悟喜生活(08148)●末期業績
    ●亦辰集團(08365)●中期業績
    ●維亮控股(08612)●末期業績