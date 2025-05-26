聯想：關稅影響於定價上反映　AMD、高通競爭降成本

鄭孝明指，由於中國的生產基地具有成本與效率優勢，未來產品將繼續主要在內地製造，集團同時可運用全球資源，加強各地的本地化服務，並提升集團韌性，維持市場競爭力。成本方面，硬件上過去依賴使用英特爾(Intel)的處理器，不過近年超微半導體(AMD)的進步，以及高通(Qualcomm)進入市場，眾牌子的競爭下有效減少產品成本。

整體毛利率具上升空間

聯想上季毛利率按年下滑1.2個百分點，至16.4%。鄭孝明指，隨着公司業務愈來愈多元化，個人電腦以外業務的營業額佔比愈來愈高，期望集團整體毛利率會持續上升，但他沒有作出具體指引。他認為，各業務板塊的整體毛利率仍具提升空間，例如在個人電腦層面，顯示器等其他周邊設備等產品有很大的潛力擴大利潤。

料AI PC普及率兩年衝60%

隨着人工智能個人電腦(AI PC)的熱潮升溫，聯想去年銷售超額完成全年目標，有信心在2027年將AI PC的普及率增至60%或以上。他相信，未來電腦上的「個人AI助理」將是新的競爭領域，就如10多年前瀏覽器「IE與Chrome兩大龍頭的競爭」，讓AI在個人電腦上完成所有的運算，目前相關功能以免費的形式供客戶使用，但承認「在財政的角度會考慮未來以訂閱模式收費」，現階段最重要是擴大觸及率。

另外，聯想早前宣布與沙特阿拉伯公共投資基金旗下公司Alat合作，在當地興建全新的製造基地，他預期，新廠最快今年底投入試產，明年初進入量產階段，屆時個人電腦產能將是「百萬」級別，伺服器年產約「十萬」。