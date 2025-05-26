李偉傑：港股短期調整壓力大　同程旅行可吼位跟進

環球貿易戰再升溫，美國總統特朗普建議6月起對歐盟徵收50%關稅，拖累美股上周五(23日)顯著下跌。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，特朗普政策朝令夕改，投資者入市態度趨向審慎，港股高位難免見阻力。另外，內地正研究規範網絡交易平台的收費行為，相信將拖累科技平台股表現，大市調整壓力加大。恒指已失守10天線約23,500點，支持位下移至20天線約23,000點，上方阻力在24,000點，短期料維持炒股不炒市格局。

美國總統特朗普威脅蘋果公司若不把iPhone轉移到美國生產，將面臨至少25%關稅，拖累蘋果公司(AAPL)股價急跌。李認為遷移生產線無論在時間上或成本上，均難以在短時間內實行，相信雙方仍會以協商解決。不過，在政策不明朗下，料短期對手機設備股構成一定壓力。