積金評級：未憂MPF被迫沽美債　首5月人均料賺逾1.6萬

積金評級表示，以截至5月21日的「積金評級所有基金表現指數」計算，預計強積金在5月錄得約3.82%的單月升幅，並有望錄得自2017年以來最佳的首5個月回報表現；若市場表現維持不變，按金額計算，投資收益約509億元，即每名強積金成員平均賺約10,600元，年初至今投資收益約達775億元，即每名成員平均賺約16,200元。

積金評級估算，中港股票基金5月初至今升幅約達7.92%。以中港股票基金為首，所有主要股票市場基金本月均呈現積極勢頭。中港股票基金年初至今升幅約達16.06%，是其自強積金推出以來第4高的首5個月回報表現。

評級機構穆迪5月中宣布，將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1，對環球債券基金造成顯著影響，環球債券基金5月初至今下跌約0.84%。

儘管美國相關消息偏向負面，計入供款後，強積金總資產在5月底仍有望升至約1.389萬億元，較4月底增加約547億元，年初至今增加約975億元，再創強積金推出以來的歷史新高，相當於強積金成員平均帳戶結餘約28.97萬元，較4月底增加約11,400元，年初至今增加約20,300元。

積金評級主席叢川普(Francis Chung)表示，市場上有人猜測，穆迪下調美國主權信用評級，可能會導致強積金基金經理因應強積金投資指引限制而拋售美國債券，但認為這種情況不太可能發生。儘管評級被下調，美國仍然是全球的避險經濟體，這也並非評級機構首次下調美國評級。