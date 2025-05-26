黃金海灣第2期珀岸加推100伙　折實平均呎價12388元

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周一(26日)公布加推價單5號，提供100伙，折實平均呎價約12,388港元。項目同步落實本周五(30日)推售148伙，其中98伙屬價單單位，另有50伙三房及特色單位安排招標出售。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，價單5號涵蓋10伙一房戶，74伙兩房戶，7伙三房戶及9伙特色戶，實用面積269至655方呎，折實價356.8萬至813.1萬元，折實呎價約10,105至14,667元。由於今批約九成單位可享有海景，故售價有所調整，有約6至8%上調幅度。他預料今年樓價有3%升幅。

集團地產開發部高級銷售及市場策劃經理辜錦波稱，是次為指定兩房單位新推出「至尊傢俬」禮券優惠，買家凡購買價單5號中第1A座E室及F室，分別可獲得價值約20萬或25萬元的家具禮券，以換領指定家具，包括餐桌、收納櫃、衣櫃及電視櫃等。

他續指，買家業主如不選擇「至尊傢俬」禮券優惠，則可扣減12萬或15萬元樓價。價單5號入場單位為第1B座3樓G室，實用面積271方呎，一房連平台特色戶，折實售價為356.8萬元，折實呎價約13,166元。兩期項目至今累售880伙，並套現逾31億元。