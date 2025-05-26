香港寬頻：收購「禮金需大過嫁妝」　暗指對方出手過低

香港寬頻周一(26日)收報5.12元，全日升0.2%。他認為，不論最終那一間公司完成收購香港寬頻，均會為兩企產生強勁的協同效應；強調自己會為持股員工及小股東做好把關，希望為他們爭取合理回報；目前董事會仍在審視所有方案，未有定論。至於有記者詢問交易會否最終告吹，他回應稱「個人來說不排除呢個可能性」。

楊氏指，公司的本地業務收入穩定，市民日常需求不太受外圍因素所影響，加上25Gbps的寬頻服務剛推出不久，有增長空間，有信心未來EBIDTA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)保持4%以上增長，同時計劃在港招聘百餘名前線銷售員工，加速業務發展。

楊主光：等到收購案完結才考慮退休

再融資貸款方面，他指第一批涉及60億元的銀團貸款已於去年完成，今年將進行餘下約40億元，目前已獲4倍認購額，涉及本地及國際大行，預期相關利率會低於首批的H+2.2厘水平。

至於個人去留方面，他笑自己搭車時已轉用「樂悠咭」，惟未有打算退休，最起碼要等待收購案告一段落，決定「喺埋一齊或者孤身上路」後，才會考慮退休。