香港會計師公會：開拓中東金融新機遇

傳統而言，中東國家依賴開採石油及天然氣等化石燃料為主要經濟活動。然而，近年這些產油大國均積極推展經濟轉型，推出中長期的願景及發展計劃，發展金融服務、數碼經濟與智慧城市建設等領域。近年，港政積極開拓中東市場，香港有望憑著國際水平專業服務，將中東資金引入香港及內地資本市場，同時為本地企業開拓新興市場，減低地緣政治變化所帶來的風險。

作為盛產化石燃料的地區，位處於波斯灣的中東國家普遍累積了可觀的財富。這些國家均透過營運主權基金，為國家財富捕捉增長機遇。以卡塔爾及科威特為例，兩個國家的主權基金所管理的資產合共近15,000億美元(折合約117,000億港元)。科威特的主權基金科威特投資局(KIA)早於1953年成立，是世界最早成立的主權基金。發展至今現管理資產超過10,000億美元。卡塔爾的主權基金卡塔爾投資局(QIA)所管理的資產約有5,000億美元，規模與香港的外匯基金相若。近年中東國家的主權基金積極於海外尋找投資機遇，包括加大投資於內地企業，亦加大未來投資於美國的承諾。

早前港府率領代表團到訪卡塔爾及科威特，有利向中東國家展示香港作為國際金融中心和專業服務樞紐的核心價值，可使香港以至內地市場進入中東投資者的視野，有利引進中東主權基金等機構投資者。

另一方面，香港完善的金融專業服務體系，將有助中東國家的經濟轉型。香港的資本市場成熟兼具活力，加上擁有內地以外全球最大的人民幣資金池，方便環球企業及機構來港進行融資活動。此外，香港頂尖的資產管理行業，以及近年新興的領域例如家族辦公室服務及綠色與可持續金融等均有長足的發展，這使香港的經驗可讓中東國家借鏡，將其依賴產油行業的經濟運作模式，逐漸發展成多元化經濟增長模式。

跟隨政府商貿訪問團的會計業界代表，致力推動香港與中東建立長期互信合作機制。此外，會計師事務所亦與參與出訪的四家內地企業簽署了合作備忘錄及框架協議，將協助這些企業拓展中東市場，涵蓋數碼建築、智慧城市、金融科技與國際工程等領域。這些協議為香港會計業界連接內地與海外企業，開創嶄新協作模式奠下良好基礎。

總括而言，開拓新興市場有助減低企業及機構的營運風險。香港提供的豐富金融服務經驗，將有助捕捉中東機遇，增加香港、內地以及中東國家之間的資本流動及經貿往來。

香港會計師公會