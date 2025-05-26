香港4月出口按年升14.7%　進口增15.8%

政府統計處今日(26日)發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升14.7%和15.8%，兩者貨值分別為4,345億及4,505億元。期內錄得有形貿易逆差160億元，相等於商品進口貨值的3.6%。政府發言人表示，展望未來，隨着近期國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕。內地經濟繼續穩步增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。政府會繼續密切監察外圍環境的變化，對貿易政策轉變可能造成的影響保持警覺。

首4個月的商品整體出口貨值按年上升11.9%，商品進口貨值上升11.4%，有形貿易逆差969億元，相等於商品進口貨值的5.7%。

聚焦4月份由本港出口至世界各地的情況，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升20.8%，其中馬來西亞升61.5%、越南升48.3%、台灣升24.1%、內地升23%和印度升22.5%。輸往南韓的整體出口貨值則跌26.7%。

撇除亞洲，輸往其他地區的整體出口貨值錄得跌幅，其中荷蘭跌38.4%和英國跌24.1%，不過輸往德國的整體出口貨值則錄得30.8%升幅。

進口方面，越南、英國、台灣及內地4月的進口貨值分別升107.3%、59.5%、50.6%和14.8%，來自南韓的進口貨值則跌21.3%。

按主要貨品類別劃分，4月「電動機械、儀器和用具及零件」及「辦公室機器和自動資料處理儀器」出口貨值分別升18.7%及升46%，兩者進口分別升16.8%及67.1%。