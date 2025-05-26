中原：內地客買樓意欲高　普通話拼音買家連續2個月逾千宗

隨着利率回落，內地買家入市意欲提升。中原地產最新數據顯示，今年4月錄得1,207宗普通話拼音買家入市的私宅成交，較3月的1,212宗略為減少，但已連續兩個月維持逾千宗水平，反映內地客持續活躍。

該行指出，受惠於100元印花稅優惠門檻放寬，內地客及投資者入市態度轉趨積極，帶動交投連升兩個月。4月全港一、二手私人住宅錄得5,126宗登記，較3月的4,907宗上升約5%。其中，普通話拼音買家佔1,207宗，佔整體比例逾兩成。

該類買家於4月的總入市金額逾114億元，較3月的105億元上升逾8%，連續第二個月突破百億元水平，並創下近五個月新高。平均每宗成交樓價約947萬元，按月回升近一成，顯示內地客購買力仍然強勁。

今年首4個月，普通話拼音買家共錄得3,782宗入市個案，當中一手佔1,652宗、二手佔2,130宗，涉資逾343億元。相比2024年同期的4,095宗及466億元，按年下跌7.6%及26%。相信是去年2月政府宣布樓市全面撤辣，當時曾帶動大量內地買家來港置業。

按地區劃分，4月普通話拼音買家最多地區為大埔，錄91宗、啟德區亦錄79宗、緊接何文田有47宗、北角及天水圍亦各錄42宗。其中，啟德區的同類買家佔比高達53%，即每兩宗成交便有一宗來自該類買家，為比例最地區。