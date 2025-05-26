美國對日貿易逆差4797億　日本填氹要付幾大代價？

特朗普希望消滅美國的貿易逆差，衝擊環球貿易生態。美日即將展開新一輪關稅談判，日本對美國貿易有高達的9萬億日圓(4,797.50億港元)的順差，將會如何解決？

外媒引述日本財務省公布的2024年度貿易數據，日本對美出口總額21.64萬億日圓，進口額則為12.64萬億日圓，順差高逾9.48萬億日圓。日媒估料，若僅增加美國車入口作為平衡手段，日本每年需由美國進口高96.5萬輛汽車，相較目前實際進口量僅1.3萬輛，購買量需激增逾70倍。

再參考去年日本新車銷售總量386萬輛，若達成96.5萬輛美國車入口，即每4輛新車就有1輛由美國製造，必然衝擊日本當地車廠。更何況，日本早已不對美國汽車徵收關稅，消費者對品牌、車型、維修及耗油等考慮，才是美國車僅佔日本車輛銷售不及1%的實際瓶頸。單靠行政調整，難以改變市場偏好。

若以美國農產品作為替代方案，亦同樣面臨限制。目前，日本每年由美國進口34萬噸大米，若以此作為調節工具，需進口6,402萬噸、是現時的188倍。該數量超過日本國內一年稻米消費量8倍，可行性極低。

除了擴大進口，美國可能透過施加額外關稅去減少日本出口。根據研究推算，若美方對日本汽車及鋼鐵維持關稅，並新增24%對等關稅，日本對美出口將降約4.3萬億日圓，順差將減半。此舉將拖累日本GDP約0.7%，衝擊經濟增長與製造業就業。

消息指，日本可能將玉米、牛肉、大豆等產品列為交換條件，以避免美方作出貿易限制。