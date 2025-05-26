按證公司去年稅後虧損4.18億　主要受物業價格下跌影響

按揭證券公司去年經審核綜合除稅後虧損為4.18億港元，2023年除稅後虧損2.6億元，期內會計虧損增加主要由於快速增長之安老按揭業務受物業價格下跌帶來了負面影響，而淨利息收入增加及外匯基金存款回報上升則抵銷了部分虧損。

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截至2024年底，年金業務按《保險業條例》基準計算的內涵價值約為124億港元，當中包括權益總額112億港元和預期將來利潤的現值12億港元，反映香港年金公司的穩健財務狀況可支持年金業務長遠發展。

根據資本充足率指引，資本充足率的計算乃跟隨綜合財務報告之綜合基礎，撇除受規管並須遵守其他維持充足資本要求之附屬公司（即受保險業監管局規管的香港年金公司和按證保險公司）。撇除未予綜合之受規管附屬公司的投資成本後，按揭證券公司資本充足率於二○二四年十二月三十一日仍處於19.9%的穩健水平，遠高於8%最低要求。

去年，按揭保險計劃去年新取用貸款額為479億元，按年減少42%，當中56%新取用貸款用於二手市場物業。

年金業務方面，去年涉及10,830張保單，按年增加3.91倍，總保費金額達44億港元，亦增1.75倍。

按證公司稱，基於不明朗的市場環境，已採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。建基於強勁的融資能力及流動性水平，按證公司的核心業務保持靈活穩健，並為應對金融動盪作出了充分準備，以執行其策略性政策角色和達成社會目標。