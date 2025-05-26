維景灣畔兩房呎價守1.3萬元　單位3年帳蝕153萬

樓市持續錄得蝕讓成交，將軍澳維景灣畔兩房單位以672萬元易手，原業主持貨約3年帳面虧損約153萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港置業郭詠詩表示，香港仔中心P座美光閣中層1室，實用面積約594方呎，三房間隔，享海景，原先叫價690萬元，放盤逾一年，最終獲區內首置客議價30萬元後，以660萬元成交，呎價約11,111元，原業主於2014年10月以665萬元購入，帳面蝕5萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山富麗園A座中層4室，實用面積約681方呎，原則屬三房設計，現已改為兩房，望樓景，單位連一車位出售，叫價920萬元，大幅減價85萬元，以845萬元成交，減幅約9%，呎價約12,408元。

●中原林龍南指，北角城市花園8座高層D室，實用面積約963方呎，套三房間隔，由於原業主有心出售，叫價約有三成折讓，最初叫價1,250萬元，放盤約1個月，最終連租約以1,160萬元成交，呎價約12,046元，新買家為投資客。

●中原冼子明稱，柴灣居屋怡翠苑C座高層3室，實用面積約449方呎，兩房間隔，自由市場以400萬元沽出，呎價約8,909元，新買家為外區用家，原業主則於2004年以123萬元購入單位。

●中原梁希廉表示，柴灣杏花邨5月暫錄約8宗買賣，該行19座中層4室，實用面積約474方呎，兩房間隔，叫價595萬元，最終以最582萬元成交，呎價約12,278元，原業主於2016年以583萬元購入，2020年曾作內部轉讓，沽出帳面需微蝕讓1萬元。

●美聯黃志佳指，小西灣藍灣半島1座高層B室，實用面積約605方呎，獲家庭客用家垂青，議價近1成後，以約838萬元成交，呎價約13,851元，原業主於2013年5月以約763.8萬元購入。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，長沙灣泓景臺5座中低層A室，實用面積約457方呎，兩房間隔，獲用家以約678萬元市價承接，呎價約14,836元，原業主於2004年9月以約245萬元購入，持貨逾廿年帳面賺約433萬元。

●中原任展雄稱，西南九龍匯璽3B座高層G室，實用面積約272方呎，開放式間隔，最初叫價540萬元，最新累減28萬元，以512萬元成交，呎價約18,824元，新買家為長線投資者，原業主於2017年12月以713萬元購入，持貨近8年帳面需蝕讓201萬元。

●世紀21富山(香港)劉倩彤指，牛池灣居屋瓊麗苑B座低層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場價叫價288萬元，放盤僅約12日，減價8萬元，以280萬元成交，呎價約5,054元。

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新界區

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳日出康城緻藍天2座左翼低層A室，實用面積約804方呎，三房連儲物室間隔，叫價1,020萬元，外區用家只睇樓一次即洽購，終以970萬元成交，呎價約12,065元。

●利嘉閣黃金欽稱，將軍澳維景灣畔13座低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，新買家為家庭客，近日決定轉租為買，上址原先叫價710萬元，議價後以672萬元成交，呎價約13,467元，原業主於2022年以約825萬元買入，約3年帳面蝕153萬元。

●美聯林健偉表示，將軍澳君傲灣1座低層B室，實用面積約668方呎，三房間隔，放盤約1年，近期獲區內換樓客洽詢議價約5萬元後，隨即決定以795萬元承接，呎價約11,901元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣五塊田村雙號村屋，套三房間隔，連天台，原先叫價1,600萬元，減價172萬元，以1,428萬元成交，減幅約10.8%，原業主於1990年3月以210萬元購入。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月暫錄約75宗二手買賣，迎海．星灣御17座低層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約698萬元，議價後以630萬元易手，呎價約12,702元，新買家為用家，約10年帳面蝕約14萬元，貶值約2.2%。

●美聯陳曉欣稱，馬鞍山的銀湖．天峰5座中層D室，實用面積約798方呎，三房連儲物房設計，新買家為區內換樓客，斥資1,038萬元購入，呎價約13,008元，原業主於2009年以496.8萬元於一手購入單位。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田帝堡城6座中層G室，實用面積約873方呎，三房連工人房間隔，望山景，放盤時叫價880萬元，放盤約兩個月，減幅約2.3%，減20萬元，以860萬元沽出，呎價約9,851元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田欣廷軒3座中層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望市景，獲買家洽購，放盤約1星期，叫價635萬元，以603萬元成交，呎價約15,344元。

●中原侯惠良表示，沙田蔚景園1座中層A室，實用面積約459方呎，兩房間隔，叫價約660萬元，議價後以590萬元獲承接，呎價約12,854元，新買家為用家。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園8座中層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，叫價約653萬元，議價後以561萬元沽出，呎價約11,000元，新買家為租客，原業主持貨約4年，帳面蝕184萬元，期內貶值約24.7%。

●中原林頌宜指，元朗YOHO MIDTOWN第8座低層A室，實用面積約454方呎，兩房間隔，叫價616萬元，減價46萬元，以570萬元易手，呎價約12,555元，買家本身為區內租客，見拆息持續回落，供樓平過租樓，樓價下跌置業。

●中原王勤學稱，過去周末元朗錄約11宗二手買賣，按周末回落約35%，好順泰大廈A座中層2室，實用面積約259方呎，原則屬於一房間隔，叫價288萬元，減價45萬元，以243萬元沽出，呎價約9,382元，做價屬屋苑今年新低。

●中原何家樂表示，天水圍Wetland Seasons Park 3期1座低層A6室，實用面積約411方呎，兩房間隔，享內園景，早前叫價438萬元，減價18萬元，以420萬元沽出，呎價約10,219元，原業主一手購入，持貨約5年帳蝕152.1萬元，貶值約27%。

●祥益黃慶德指，屯門居屋澤豐花園4座低層E室，實用面積約577方呎，三房間隔，累積減價34萬元，區內綠表客於未補價第二市場以以316萬元購入自用，呎價約5,477元。

●美聯陸康誠表示，深井豪景花園22座低層B室，實用面積約1,381方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，新買家為同區區客，獲減價90萬元，終以1,110萬元成交，呎價約8,038元。

●中原徐偉業稱，荃灣荃景花園6座中層D室，實用面積約362方呎，兩房間隔，叫價360萬元，放盤約10日，減價15萬元，迅速以345萬元沽出，呎價約9,530元，新買家為外區租客。

●美聯鍾家豪指，荃灣的愉景新城5月錄約7宗買賣，包括1座高層E室，實用面積約656方呎，套三房間隔，叫價800萬元放盤約10日，吸引數組客人洽詢，因單位內仍有租客，並只有30分鐘睇樓，同區換樓客終以773萬元購入，呎價約11,784元。

●中原林恩信表示，荃灣5月錄約135宗二手買賣，按月反彈約16%，全‧城滙7座中層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，叫價900萬元，經議價後，減價20萬元，以880萬元成交，呎價約16,794元，單位約8年帳面升值約8%。

●中原姚智皓指，青衣5月累錄43宗二手買賣，過去周末錄約5宗，公屋長安邨安泊樓低層32室，實用面積約381方呎，現為一房間隔，望內園，1月於未補價第二市場叫價250萬元，減價50萬元，以200萬元沽出，呎價約5,249元。

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