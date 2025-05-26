黃竹坑站項目示位曝光　啟德樓盤陸續展軟銷

市區鐵路盤接力開售，黃竹坑站項目的示範單位正式曝光，而早前推出首批單位招標出售，預計日內開標。同時，啟德樓盤亦蓄勢待發，陸續展開軟銷攻勢。

●黃竹坑站滶晨日內開標

●啟德花語海展開推廣宣傳

●屯門黃金海灣第2期珀岸加推100伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周一(26日)公布加推價單5號，提供100伙，折實平均呎價約12,388元。項目同步落實本周五(30日)推售148伙，其中98伙屬價單單位，另有50伙三房及特色單位安排招標出售。價單5號涵蓋10伙一房戶，74伙兩房戶，7伙三房戶及9伙特色戶，折實價356.8至813.1萬元，折實呎價約10,105至14,667元。

●西貢西沙SIERRA SEA第1A期連平台戶呎售約15,259元

●洪水橋#LYOS推「複式9成按揭付款計劃」

●屯門掃管笏凱和山單日沽6伙

●德維港‧雙鑽錄「一客四食」

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售7,950萬

●沙田柏傲莊III累錄487宗終止交易