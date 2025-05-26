黃竹坑站項目示位曝光 啟德樓盤陸續展軟銷
2025年05月26日 21:28
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市區鐵路盤接力開售，黃竹坑站項目的示範單位正式曝光，而早前推出首批單位招標出售，預計日內開標。同時，啟德樓盤亦蓄勢待發，陸續展開軟銷攻勢。
●黃竹坑站滶晨日內開標
新世界發展(00017)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，周一(26日)首日截標。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，暫時亦收到不少標書，最快24小時內開標。項目的示範單位於過去一周，已錄逾千個參觀人次。發展商同日對傳媒開放一對經改動及無改動示範單位，參照第1A座38樓P2室，實用面積1,706方呎，原則屬四房間隔。
●啟德花語海展開推廣宣傳
長實集團(01113)營業部首席經理郭子威表示，旗下啟德花語海周一(26日)正式委託各大地產代理進行宣傳推廣，標誌著項目銷售部署工作進入大直路，一連串的推廣宣傳亦會陸續展開。集團營業經理詹勳榮表示，項目早前命名後成為市場焦點，接獲大量客戶查詢。項目第1期及第2期已獲預售樓花同意書，合共提供723伙。
●屯門黃金海灣第2期珀岸加推100伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周一(26日)公布加推價單5號，提供100伙，折實平均呎價約12,388元。項目同步落實本周五(30日)推售148伙，其中98伙屬價單單位，另有50伙三房及特色單位安排招標出售。價單5號涵蓋10伙一房戶，74伙兩房戶，7伙三房戶及9伙特色戶，折實價356.8至813.1萬元，折實呎價約10,105至14,667元。
●西貢西沙SIERRA SEA第1A期連平台戶呎售約15,259元
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1A期，周一(26日)招標售出兩伙特色單位，共涉逾1,424萬元。其中，Aqua Avenue第2座1樓D室，為實用面積548方呎的三房單位，外連214方呎平台，成交價836.2萬元，呎價約15,259元。
●洪水橋#LYOS推「複式9成按揭付款計劃」
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，周一(26日)公布專為花園複式戶推出「複式9成按揭付款計劃」，按揭年期為兩年，期間無須支付利息，亦無須入息證明及通過壓力測試，買方可於提取第一按揭後首23個月每個月償還9,000元。長江實業集團營業部高級營業經理梁焯鏗表示，全盤累售逾九成共318伙，套現逾19億元。
●屯門掃管笏凱和山單日沽6伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，周一(26日)再售出6伙，由上月底加推至今不足1個月累售152伙，套現逾6.4億元。項目最新售出的單位涵蓋一房及兩房單位，實用面積408至478方呎，成交價介乎365.79萬至446.6萬元，呎價約8,551至9,331元。當中，第5座19樓M室，實用面積487方呎，兩房開放式廚房，以446.6萬元沽出，呎價約9,170元。
●德維港‧雙鑽錄「一客四食」
中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽錄「一客四食」大手成交，該組投資客周一(26日)連購4伙一房戶，成交總額逾2,359萬港元。該批單位均為實用面積305方呎一房戶型，成交金額由583.7萬至596萬元，呎價約19,138至19,541元。據悉，買家見利率持續回落，認為啟德跑道區發展成熟，項目具投資價值，故購入4伙作長線投資用途。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售7,950萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，於本季錄得15宗成交，周一(26日)沽出1座9樓B單位，實用面積1,841方呎，三房間隔，成交價7,950萬元，呎價約43,183元。發展商指，近日香港銀行體系結餘持續上升，銀行港元存款利率持續向下調整，大家族或其關連人士以資產調配導向的豪宅買賣需求持續上升。
●沙田柏傲莊III累錄487宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周一(26日)增添1宗終止交易個案。項目自公布拆卸重建後，累計錄得約487宗同類個案，牽涉的總成交金額逾73億元。最新個案為1B座32樓A室，實用面積765方呎，採四房間隔，原本於2021年6月以1,615.5萬元沽，當時呎價約21,118元。