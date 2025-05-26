王興：行業出現不理性補貼　美團將捍衞市場份額

他指出，這些外賣平台用戶體驗不佳，具體而言包括系統故障、配送延遲、退款率高等；相反，美團始終提供穩定可靠的服務體驗。

他強調，外賣平台的競爭最終還是會回到商業基本面，即3大核心︰用戶、商家、配送網絡。他認為，美團在這場競爭中處於有利位置，並且能夠為所有關聯方創造價值。「我們將繼續捍衞市場份額，並對於鞏固目前市場領導地位充滿信心。」他還說︰「制止這場非理性、破壞式的補貼競爭，是監管機構的責任；而我們的責任是贏得這場競爭。」

根據王興的說法，目前行業內的高額補貼，的確刺激了更多消費需求，特別在一些需求強性更高的消費類別，例如奶荼、咖啡。他又表示，自4月起，美團平台上飲品消費增長非常強勁，其他食品類別亦有穩定增長。還注意到，許多原本是落單頻率原屬於中等的用戶，如今更頻密地落單，成為高頻用戶，而這部分核心用戶的留存率非常高。