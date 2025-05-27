東方日報B1：美團首季經調整多賺46%　燒錢礙預測業績

今年4月初時，京東外賣推出了「百億補貼」活動，美團亦宣布未來3年向餐飲行業整體投入1,000億元，兩家公司展開燒錢大戰。王興於業績電話會議上承認︰「目前行業內出現了不理性的補貼競爭。」他指，一些平台(暗示京東)以「低價格、低質素」服務吸引用戶，這種模式從長遠來看是不可持續的。他指出，這些外賣平台用戶體驗不佳，具體而言包括系統故障、配送延遲、退款率高等；相反，美團始終提供穩定可靠的服務體驗。

他強調，外賣平台的競爭最終還是會回到商業基本面，即3大核心︰用戶、商家、配送網絡。他認為，美團在這場競爭中處於有利位置，並且能夠為所有關聯方創造價值。「我們將繼續捍衞市場份額，並對於鞏固目前市場領導地位充滿信心。」他還說︰「制止這場非理性、破壞式的補貼競爭，是監管機構的責任；而我們的責任是贏得這場競爭。」

回顧上季業績，美團的核心本地商業收入為643.24億元，按年增長17.75%。其中，配送服務收入為257.22億元，按年升22.11%；佣金收入按年升20.05%至240.51億元。核心本地商業的經營溢利為134.91億元，按年升39.1%；經營利潤率按年升3.2個百分點至21%。

美團於業績公告中提到，首季度餐飲外賣業務維持健康增長，集團通過精細化的營運策略，進一步提升用戶黏性及購買頻次，尤其是中高頻用戶。

根據王興的說法，目前行業內的高額補貼，的確刺激了更多消費需求，特別在一些需求強性更高的消費類別，例如奶茶、咖啡。他又表示，自4月起，美團平台上飲品消費增長非常強勁，其他食品類別亦有穩定增長。還注意到，許多原本是落單頻率屬於中等的用戶，如今更頻密地落單，成為高頻用戶，而這部分核心用戶的留存率非常高。

另外，包括美團優選、小象超市在內的新業務收入上季達222.32億元，按年增長19.2%；經營虧損亦由去年同期的27.56億元，減至22.73億元。美團上季研發開支為57.72億元，按年增長15.43%，主要是由於對人工智能(AI)的投入增加。