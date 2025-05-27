專家樓評：裁員或減薪　供樓風險增

近日本地一間大型銀行大規模裁員，據悉可以留下的員工也要重新申請職位。社交平台有自稱資訊科技部前經理的網民就表示，本來自己月薪逾8萬元，但被公司暗示重新申請職位時要自願減薪一半。這類網上留言的「水分」多少大家心裏有數，只是近月的經濟環境不穩，政府也帶頭凍薪，大家要有心理準備，就業市場遲早會迎來一場寒冬。如果本身有按揭貸款在身，而不幸地失去工作，對於正在月供的按揭會有甚麼影響？

今年初接觸過一個頗複雜的個案。一位新加坡客戶在去年12月初購入了一個近960萬元的單位。客戶欲敍造九成按揭，供款30年，以他月薪約9萬元的入息來說，理應足夠符合入息要求。他入紙申請4間銀行的按揭，並遞交了去年9至11月合共3個月的入息證明後，豈料到去年12月中，其中3間銀行指客戶身上還有一個私人貸款的擔保。

一問之下，才得悉客戶的妻子正營運一間公司，因為客戶入息水平不低，便着他擔當該公司的貸款擔保人，而夫婦二人當時並沒有想過會影響到接着的物業按揭申請。本來該單位的按揭入息要求為79,500元，但屈指一算，客戶9萬元的入息減去20,000元的私貸擔保後，會變成不符要求。

其後事態發展變得更具戲劇性，在確認了私貸擔保一事後，客戶更「自爆」剛被公司口頭通知，下年度要減薪三分之一共度時艱！一切未有正式文件確認，假如接着下去，銀行再要求客戶提供最新的糧單，其九成按揭的申請有機會泡湯；即使銀行不發現，其會接納的按揭成數，也會因為他身上的私貸擔保而需要減少。

業主須避免斷供情況

幸好天無絕人之路，過了年尾的假期後，收到最後一間銀行的回覆，該銀行竟表示已批出九成按揭，更毋須補充任何文件！這個大危機僥倖地大團圓結局。

其實，上述個案全靠彩數，其他人可照辦煮碗的機會當然不高。回看歷史，過往在新冠疫情期間，一些行業停擺導致不少人失業，當時就有銀行推出「還息不還本」的安排，助受影響人士度過困難時期。站在銀行角度，可以的話，都不希望已批出的物業按揭貸款會變成壞帳。

事實上，如果個別業主當真在供款期間失業，只要他們不主動申報，手上又有足夠儲備又或有親友幫忙，能應付每月的按揭供款，按理應可在不被發現的情況下平穩度過。但如弄致斷供則是另一回事，一旦銀行留意到一些單位斷供，就會先將對方放入監察名單，情況持續的話，有可能會要求對方提早還款，亦即俗稱的Call Loan。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣