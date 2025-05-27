廖嘉豪：歐股或調整　短至中年期美國國債續佔優

特朗普上周五意外宣布，建議向歐元區商品徵收50%關稅，消息重燃市場避險情緒，美股及歐股上周五皆跌。特朗普政府的(並正在不斷變化)關稅稅率，或導致2025年下半年美國經濟增長放緩、通脹上升和不同行業之間的盈利差異更大，筆者因此繼續保持對環球股票中性配置，偏好具營運規模和強勁資產負債表的優質股票，以應對宏觀環境不確定性。與人工智能(AI)相關的盈利增長，或繼續比貿易和消費者敏感的行業更持久，市場對標普500指數未來一年的每股盈利增幅自4月8日以來跌近1%，但唯獨美國科技七雄的盈利增幅仍可維持不變，反映相關盈利韌性。

相反，美國消費相關股票或尚未完全反映關稅的全部影響。美國消費韌性已偏向必需消費品(食品、汽油、串流媒體)，亦明顯減少大額購物。年初至今的相對表現亦反映該消費動態，娛樂和食品飲料公司股價升10至20%，而汽車、耐用消費品和航空公司則錄得兩位數跌幅。

第一季度業績期中，36%的消費企業下調或抽起全年盈收指引，抽起盈收指引的零售和服裝公司股價跌幅最大。夏季來臨之前，旅遊和休閒公司的業績顯示，消費者正在預訂較短途的旅行，而今年夏季之後的出行計劃則更加有限。筆者對美國消費者的強韌程度保持謹慎，而主要消費行業龍頭的前瞻指引亦反映前景看法不一。

投資者亦需小心特朗普最新的關稅建議，或將拖累歐股每股盈利增長及股價。市場分析師對2025年歐股每股盈利按年增幅的預測共識，已從美國解放日前的約7%降至現在約2%，與花旗分析員此前基於20%關稅稅率對歐股盈利影響的預測基本一致。若美國向歐盟實施50%的廣泛關稅稅率，花旗分析員由宏觀經濟出發的自上而下盈利預測模型顯示，歐股每股盈利按年增幅或需再降5至6%至約負4%。

然而，目前股價則反映未來12個月歐股每股盈利可按年升約4%，換句話說，泛歐600指數或需由現水平再跌約7至8%，以反映若美國執行新的關稅安排對盈利的負面影響。

評級機構下調美國政府信用評級，加上財政赤字可能大幅上升，或導致美國國債收益率曲線急劇陡峭化，30年期美國國債收益率已升穿今年高位5.02%，或較大機會上試5.18%。筆者仍然認為，關稅導致的通脹風險以及美國財政赤字，仍令較長年期債券價格面對下行壓力。短至中年期債券的表現亦符合預期，3至5年的美國債券總回報指數(包括3至5年到期而信用評級達AA2/AA3的美國定息工具)年初至今升近2.8%，跑贏債市，過去一周債市波動性上升時仍可力保不失，投資者或可繼續偏好優質短至中年期美國國債。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪