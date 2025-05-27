林嘉麒：關稅再添亂　股市未化險

5月快將結束，港股亦重回美國總統特朗普宣布關稅前的水平，惟關稅談判未完，這輪反彈基本上毫不實在。上周五美股3大指數均錄得較大跌幅，原因就是美國貿易政策的不確定性令國際貿易緊張局勢惡化。特朗普再次以關稅威脅，要對進口iPhone徵收25%關稅，並提議對歐盟徵收50%關稅，事緣是美國認為歐盟未在談判上表現誠意。

眾所周知，這或許是特朗普在談判中討價還價的伎倆，也許是亂說就算，惟事實是股市已重回公布關稅前水平，問題不但未見解決，而且經濟的基本面已出現變化。消息出現了，資金從相對高位的股市撤離也是正常。

期指結算慎防市況波動

港股5月份從22,192點起步，最高見過23,917點，最多升1,725點，以點數計不算多，但從4月低位19,260點起計，不足兩個月就累計最多升4,657點。恒生指數昨日收報23,282點，從高位只是調整了635點。本周為期指結算，恒指會否在結算前後出現較大波動呢？

本周投資市場焦點眾多：美國聯儲局周四將公布5月貨幣政策會議紀要，同日有美國第一季實際國內生產總值(GDP)修正值，周五將公布4月核心個人消費開支(PCE)物價指數。特朗普於4月份開啟關稅戰第一槍，就算未會對4月份物價有即時影響，惟物價的高低配合聯儲局的會議紀錄，將對美國經濟增長及通脹之間有啟示作用。

美債息急升恐觸發跌市

值得留意的是，美國眾議院上周通過了特朗普的全面稅改法案，投資者擔心推高國債與赤字，導致長期美債孳息率進一步攀升。30年期美債孳息率上周觸及5.161厘的2023年10月以來高位，10年期美債孳息率一度突破4.6厘。美債息急升，初步震撼了投資氣氛，假如持續下去，孳息率變得更吸引下，反過來會吸走環球股市資金，或會加速股市下跌的速度，尤其是港股，因此要密切留意。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)