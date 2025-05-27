鄧聲興：中芯國際有望持續受益於國產替代趨勢

中芯發布2025年首季度報告顯示，實現營收163.01億元人民幣(下同)，同比增加29.44%，環比增加2.41%；歸母淨利潤13.56億元，同比增加166.50%，環比增加36.67%；扣非歸母淨利潤11.70億元，同比增加88.00%，環比增長162.35%。

從業務結構來看，首季中國區收入佔比穩定在84%，車規產品表現突出，工業與汽車領域收入環比增長超過20%，反映公司在汽車電子平台的布局成效。技術方面，中芯國際擁有邏輯電路、高壓驅動、圖像傳感器等多元化工藝平台，特別是在40nm和28nm AMOLED顯示驅動平台面臨供不應求狀況，展現其技術競爭力。在AI算力需求爆發及晶圓製造自主可控的背景下，中芯國際憑藉領先的先進製程技術，有望持續受益於國產替代趨勢。股份阻力位60港元，支持位37港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者未持有上述股份)