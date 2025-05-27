陳炳強：港股暫未見方向　美團未係時候吸納

資深股評人陳炳強表示，美國與歐盟就關稅問題再起紛爭，特朗普更一度揚言將對歐洲進口商品加徵50%，雖然其後暫緩此行動，但料打擊投資者入市信心。另外，俄烏地緣政治局勢再趨緊張，亦對市場氣氛不利。港股後市偏淡，恒指50天線約22,700點重要支持不宜有失。他又指，現時入市值博率不高，宜待關稅問題明朗化，大市才可見方向。