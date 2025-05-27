陳炳強：港股暫未見方向 美團未係時候吸納
2025年05月27日 11:08
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資深股評人陳炳強表示，美國與歐盟就關稅問題再起紛爭，特朗普更一度揚言將對歐洲進口商品加徵50%，雖然其後暫緩此行動，但料打擊投資者入市信心。另外，俄烏地緣政治局勢再趨緊張，亦對市場氣氛不利。港股後市偏淡，恒指50天線約22,700點重要支持不宜有失。他又指，現時入市值博率不高，宜待關稅問題明朗化，大市才可見方向。
美團(03690)首季經調整溢利按年升逾46%，陳認為其業績表現理想。不過，內地規範平台收費，加上美團銳意發展海外市場，其採取的減價戰策略，有機會壓縮毛利率，盈利或維持高增長。另外，美團股價呈一浪低於一浪，更曾跌穿128元支持位，技術走勢轉差，現階段未是吸納時機，有貨的投資者亦應吼位減磅。
周二(27日)有兩隻股份首掛，股價個別發展。其中生物技術公司派格生物醫藥(02565)以每股15.6元定價，但開市後股價下跌，陳炳強指現時大市偏弱，不明朗因素亦多，建議投資者應及時止蝕離場。
至於業務涵蓋跨境社交電商及紙製快速消費品包裝的吉宏股份(02603)，就以每股7.68元定價，首掛後股價曾升逾6成。陳建議投資者應短線操作，若有盈利應及時止賺，不宜長線持有。