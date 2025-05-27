網信辦加強起底問題整治工作　要求騰訊等打擊「開盒」亂象

網信辦近日專門印發通知，從阻斷「開盒」訊息傳播、完善預警機制、加大懲治力度、優化保護措施、加強宣傳引導等多個維度明確工作要求，督促各地網信部門、各網站平台進一步強化「開盒」問題整治工作。

網信辦有關負責人表示，「開盒」問題直接關係人民群眾切身利益，近段時間以來，網信部門結合職責，深入開展整治工作，全面清理各類涉「開盒」違法違規訊息，從嚴處置傳播相關內容的帳號和群組，處罰3家大型網站平台，並向公安機關通報違法犯罪線索。

下一步，網信辦將全力阻斷傳播渠道，督促網站平台深入清理各類違法發布個人訊息，清理教授、買賣或者提供「開盒」方法、教程和服務等訊息內容，對於組織煽動「開盒」、提供「開盒」服務等帳號、群組，一律予以關閉或者解散。其次，進一步升級完善防護措施，加大「開盒」風險提示力度，設置涉「開盒」舉報快速入口，及時核實網民投訴舉報，最大限度幫助網民防範和處置「開盒」問題風險；同時加大打擊懲治力度，會同有關部門嚴厲打擊洩露、盜取、販賣個人訊息，以及利用個人訊息開展違法犯罪活動等行為。此外，強化個人訊息保護，自覺抵制相關行為，共同營造清朗有序的網絡空間。