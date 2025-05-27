【產經直播】特朗普關稅政策「彈出彈入」　部署槓反ETF平衡風險？

2025年05月27日 12:00
  • 東網電視
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    港股周二(27日)走勢反覆，憧憬未來內地會有更多「救經濟、報就業」政策出台，運用南方東英恒指槓桿2倍(07200) 及南方東英科指槓桿2倍(07226)逢低撈貨贏面高？
    隔晚美股休市，美國總特朗普最新同意對歐盟50%關稅的最後期限延至7月9日，歐美關稅戰暫緩和，美股長假後勢反彈？
    本周三AI巨擘英偉達(Nvidia)將公布季績，市場預期，集團上季經調整後每股盈利將增至0.88美元，收入有433億美元，看好英偉達績後股價，部署定南方東英英偉達每日槓桿（2x）產品(07788)，倍大反彈回報？此外，特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克宣布全天候投入工作狀態，股價可睇高一線？趁快撈定南方東英特斯拉每日槓桿(2x)產品(07766)有着數？
    比特幣再攻頂，憧憬比特幣大會即將舉行，比特幣有機升多轉？搶先部署定南方東英比特幣期貨ETF(03066)？
    雖然比特幣走勢如火如荼，但手持大量比特幣的Strategy(MSTR)及交易平台CoinBase （COIN）卻明顯落後，是否撈底好機會？南方東英Coinbase每日槓桿(2x)產品(07711)，及南方東英MicroStrategy每日槓桿(2x)產品(07799)值博？
    不過，蘋果公司(Apple Inc.)被特朗普「點名」，威脅非美國製iPhone須徵25%關稅，看好美科技巨擘反彈，但又怕過份集中，選擇南方東英美股七巨頭ETF(03454)可分散風險？
    美國聯儲局下月議息，減息機會大唔大？部署南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433) 是否適合時機？此外，關稅爭端頻現，國際金價上周累升半成，大行瑞銀維持明年首季金價每安士3500美元預測，想加強黃金部署，南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品(07299)好選擇？
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