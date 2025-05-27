領展全年可分派總額升4.5%　末期分派1.3745元

領展表示，可分派總額增長4.56%，主要由於香港業績相對較好及上海七寶領展廣場的全年貢獻、財務成本減省以及一次性稅項處置及調整，部分增幅被成本(包括未資本化的併購開支)上升所抵銷。此外，領展財務狀況保持穩健，淨負債比率為21.5%。

期內，領展收益錄得142.23億元，按年增4.8%，物業收入淨額為106.19億元，增加5.5%，主要得益於大部分營運市場的表現均有所改善。

領展指，隨着零售業正經歷結構性重整，香港經濟持續面對種種挑戰。由於租戶普遍面臨成本上漲及銷售流失至電商及跨境消費，續租租金調整率由去年同期的正7.9%，轉為負2.2%。當中，商舖續租租金調整率由正7.8%轉為負1.1%；街市或熟食檔位更加由加租8.6%轉為減租9.8%。整體出租率為97.8%，較去年3月底減少0.2個百分點。

不過，領展指本港亦有利好迹象，隨着優才計劃開展及移民潮放緩，香港人口有所回升，連串盛事有助推動旅遊業發展；同時，北上消費及零售銷售亦漸趨穩定。領展指，對香港的中長期前景充滿信心，但預計當前形勢仍將充滿挑戰，無法預估此狀況將持續多久，亦難以預測零售市場及資產估值於此輪重整周期後的格局。

領展提到，全球房地產市場持續面臨逆境，集團正應對種種挑戰且極不明朗的宏觀經濟及地緣政治環境。在競爭白熱化、成本飆升、電子商務及跨境消費等挑戰下，領展的零售租戶努力應對行業的結構性變化，以致租金負擔能力正在下降。鑑於租賃周期的性質，租金調整及最終對盈利的影響會滯後。

此外，由於香港市場持續重整，加上最近的成交顯示估值下降，集團預期香港的資產估值將面臨更大的下行壓力。面對這些挑戰，管理團隊一直制訂全盤計劃，以管控成本及減低租金下跌對基金單位持有人未來數年回報的影響。就營運效率而言，領展進一步創新資產管理，在營運開支及人力方面推行嚴格的成本優化措施。同時，集團將繼續透過「領展3.0」戰略，在加強管理團隊的基礎上，進一步推動業務多元化發展。