瑞銀：恒指今年底目標價24500點 睇好互聯網及高息板塊

投資大行瑞銀看恒指今年底目標價見24,500點，並較為看好互聯網和高息板塊。瑞銀香港策略師陳志立稱，觀乎內地人工智能(AI)大模型DeepSeek出台、「北水」出現淨流入、而且投資新股的資金來源涵蓋國際資金，應可對港股抱較樂觀的看法。

至於港銀同業拆息(HIBOR)近期拾級而下，據該行推算，HIBOR每跌100點子，相當於拉動本港經濟增長2%、減輕資金成本4%。隨着息口壓力下降，估計資金會流入消費、投資乃至房地產等領域。不過陳預期，若然港元匯價跌至7.85的弱方兌換保證水平，HIBOR或有上升空間。

本港房地產方面，瑞銀最新予「中性」評級，指HIBOR走弱應可提高買樓意欲，加上至2019年疫情之後本港超額儲蓄逾4萬億元，相信低息環境可推動資金留意房地產信託( REITs)、公用板塊等領域。

另瑞銀投資銀行新興市場及亞洲股票策略主管Sunil Tirumalai稱，中港股市是該行較為看好的亞洲股市，過去3個月亦看到內地上市企業錄得盈利增長，雖然現時海外基金仍然作出「低配」策略，但畢竟中國股市具備防守力、每股盈利穩健的條件。

整體亞洲股市投資策略方面，除了上述條件，他還提到應留意減少受美國關稅影響(即能夠自給自足的地區)，並指近期美國國債孳息抽升或與資金轉空其他市場有關。

被問及美元走弱對新興市場的影響，他指美元兌日圓每跌10%，相當於對企業每股盈利影響2%。