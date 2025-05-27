耀才與芝商所合辦投資高峰會 中美貿戰影響成焦點
2025年05月27日 14:33
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左起耀才許繹彬、法興蔡秀虹、芝商所譚家康、芝商所盧楚仁、博時國際ETF銷售經理孔穎雯、恒生投資ETF銷售經理郭子杰、耀才植耀輝。
耀才證券與芝商所攜手合辦《股・匯・輪證・黃金・ETF投資高峰會》，於上周末舉行。美國所發動的貿易戰，影響球經濟體系，近來貿易戰劇情峰迴路轉，儘管中美聯合宣布停戰90天，但有「狂人」之稱的美國總統特朗普會否再次做出罔顧旁人的行為？中美關係走向引起投資者高度關注，更時刻擔心會否影響氣勢如虹的港股，成為今次講座的焦點。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，新股市場轉趨暢旺的主因，相信跟過往情況一樣，當港股氣氛暢旺及成交持續增加後，新股市場均會吸引投資者關注，加上在新股上市首日表現持續「有錢賺」的情況下，令投資者更放膽認購。適逢銀行利息顯著回落，因而吸引一班存放定期的客戶「轉戰」新股市場，為增加中籤機會，更會以孖展形式認購。加上今年球最大IPO寧德時代(03750)上市後表現對辦，相信未來會有更多「A+H」來港上市，香港IPO美好前景料會持續。
耀才證券研究部總監植耀輝分享對港股短期市況看法及以往推介股之最新分析。大市方面，他認為恒指短期仍只會維持區間(23,000至24,000點)上落，須待中美貿易談判消息後始有更明確方向。股份方面，他建議有意長線收息之投資者考慮逢低吸納香港電訊(06823)。
芝商所客席講師譚家康指出，美股在過去兩百多日間經歷3個明顯的上落階段，反映市場對政策轉變的不確定性。這種不明朗性使得短線操作的獲利機會多於長線投資。關稅戰是否能如願結束，也是第三季度的重要議題，建議投資者保持靈活，適時調整策略。
芝商所客席講師盧楚仁認為，特朗普掀起的環球貿易戰，令金融市場一度出現劇烈震盪，更加觸發一眾避險資產大升大跌。若以目前最新形勢判斷，貿易戰已有所緩和，令避險資產如黃金、日圓以致瑞士法郎，都從高位大幅回落。至於港人最愛談論的日圓匯價，盧楚仁認為因日圓長遠仍然有加息壓力，所以後市即使避險情緒降溫，日圓匯價亦不適宜過分看淡。相反，若貿易談判破裂，估計上述的避險資產便會重回強勢，尤其是黃金和日圓。
法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，今年港股成交持續暢旺，美股則呈現顯著波幅，該公司適時推出美股窩輪，覆蓋8隻美股、3大美指，投資者可在港股時段買賣到港股市場的窩輪牛熊外，更可享受美股超前交易機會，看好選認購證，看淡選認沽證。另外，法興於寧德時代(03750)上市首日即推出寧德認購證，做到股輪同步上市，為投資者提供另一方法捕捉寧德時代的升勢。