耀才與芝商所合辦投資高峰會　中美貿戰影響成焦點

耀才證券與芝商所攜手合辦《股・匯・輪證・黃金・ETF投資高峰會》，於上周末舉行。美國所發動的貿易戰，影響球經濟體系，近來貿易戰劇情峰迴路轉，儘管中美聯合宣布停戰90天，但有「狂人」之稱的美國總統特朗普會否再次做出罔顧旁人的行為？中美關係走向引起投資者高度關注，更時刻擔心會否影響氣勢如虹的港股，成為今次講座的焦點。

芝商所客席講師譚家康指出，美股在過去兩百多日間經歷3個明顯的上落階段，反映市場對政策轉變的不確定性。這種不明朗性使得短線操作的獲利機會多於長線投資。關稅戰是否能如願結束，也是第三季度的重要議題，建議投資者保持靈活，適時調整策略。

芝商所客席講師盧楚仁認為，特朗普掀起的環球貿易戰，令金融市場一度出現劇烈震盪，更加觸發一眾避險資產大升大跌。若以目前最新形勢判斷，貿易戰已有所緩和，令避險資產如黃金、日圓以致瑞士法郎，都從高位大幅回落。至於港人最愛談論的日圓匯價，盧楚仁認為因日圓長遠仍然有加息壓力，所以後市即使避險情緒降溫，日圓匯價亦不適宜過分看淡。相反，若貿易談判破裂，估計上述的避險資產便會重回強勢，尤其是黃金和日圓。