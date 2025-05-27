港島南岸第5A期滶晨招標售出17伙套10.5億

左起麗新發展高級副總裁潘銳民、帝國集團執行董事姚志偉、何家欣，資本策略地產常務董事(住宅銷售)畢子鴻。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，首批售出的單位成交價介乎4,192.8萬至8,188.8萬元，呎價由33,250至48,000元，每伙平均成交價近6,200萬元，平均成交呎價近40,000元。

她續指，首批共錄得5組大手客，各購兩伙，最大手的外籍買家斥資近1.5億元掃兩伙，包括購入上述售價最高的第1A座37樓P2室，實用面積1,706方呎，採四房雙套連工人房間隔，連同一個車位售出，呎價為48,000元，成交價料為港島南岸近4年新高，呎價亦為近2年區內新指標。

發展商指，富豪買家多元化，不乏本地富豪，主要來自山頂南區及九龍區，以及來自內地及外國的富豪。