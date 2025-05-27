領展：香港租金可能再減　冀維持高出租率

首席營運總裁卓格理表示，過去一年零售市道充滿挑戰，但領展租戶銷售跑贏整體零售銷售。他預料，新一財政年度續租租金仍會有壓力，在營運上將專注於租用率，已準備好短期在續租租金上有犧牲，會繼續幫助有需要的租戶。

該集團行政總裁王國龍補充，提升出租率希望可帶動商場人流，幫助租戶的銷售。過去一年有得加租的租約比例減少，但整體較同行不算太差。在領展商場，多數是家庭式消費、體驗式、餐飲類，可幫助留住客人。對於港人北上消費，他認為是一種結構性影響，不預計市況會反彈到2017至2018年時的時候。公司會與租戶合作，冀從產品上切合消費者需要。集團亦有投資大灣區、深圳、廣州等地商場來對沖這方面的影響。

至於關稅戰對領展的影響，主席歐敦勤表示，會緊密監察對租戶的影響。他強調在過去20年，公司亦經歷過關稅戰貿易戰、地緣政治危機，期間公司亦有好表現，主要與營運主指以抗逆為主有關。

首席財務總裁黃國祥補充，公司的海外投資，在貨幣上經已全部對沖，港元敞口則為75%。融資成本上公司亦有約66%使用固定利率，認為在應對未來的挑戰上已有準備，可有效穩定派息。他又認為，近期HIBOR波動，相信是短暫的，故公司會維持現時的財務政策。

王國龍則表示，旗下商場香港消費者大部分住公屋，沒有供樓的壓力，利率變動對他們的影響不大。租戶方面，如果利率持續上升、關稅上升，可能會對租戶進貨、融資成本有影響。集團會持續留意相關的影響。