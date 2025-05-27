UNI Residence夥中原推置業及按揭優惠
2025年05月27日 16:05
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左三為鍾志霖，左二為陳永傑，右二為王美鳳
永泰地產(00369)及萬科香港合作的的沙田UNI Residence，周二(27日)公布中原地產及中原按揭推出置業及按揭優惠。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目最快日內原價加推及公布首輪銷售安排，有機會本周六(31日)展開首輪銷售，涉及約110伙單位，將設大手優先安排。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，本月一手成交宗數可達2,500宗，成交量增，樓價有支持，料本月樓價尋底的機會很大。由開售日起至6月30日，若持有新界東現有租約，同時經該行購入上述項目一手單位之首10名買家，可獲贈一年「港鐵東鐵及屯馬綫全月通」2張(成人)，總值高達約12萬元，優惠先到先得，
中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新推出「UNI Residence置業優惠按揭計劃」，全期按息低至香港銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2厘，現P為5.5厘，受惠於月內拆息明顯下跌，以今天(5月27日)1個月拆息0.6%計，實際按息低至1.9厘。