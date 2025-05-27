UNI Residence夥中原推置業及按揭優惠

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，本月一手成交宗數可達2,500宗，成交量增，樓價有支持，料本月樓價尋底的機會很大。由開售日起至6月30日，若持有新界東現有租約，同時經該行購入上述項目一手單位之首10名買家，可獲贈一年「港鐵東鐵及屯馬綫全月通」2張(成人)，總值高達約12萬元，優惠先到先得，

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新推出「UNI Residence置業優惠按揭計劃」，全期按息低至香港銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2厘，現P為5.5厘，受惠於月內拆息明顯下跌，以今天(5月27日)1個月拆息0.6%計，實際按息低至1.9厘。