仲量聯行：4月整體甲廈錄正吸納量　惟租金連挫3年

4月甲級商廈租賃市場吸納量再錄正數，仲量聯行周二(27日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，整體甲廈於3月錄得負吸納量後，上月錄得39,700方呎的正淨吸納量；不過，期間平均呎租報約46.9港元，按月再跌約0.5%，已連挫3年。

該行指出，上月該類寫字樓租賃需求主要由搬遷以辦公室升級的活動所帶動。其中，支付科技公司T租用尖沙咀環球金融中心約12,100方呎樓面，該公司從九龍東遷出並擴張。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，個別行業的寫字樓租賃需求見上升，尤其金融、保險及教育行業，積極物色寫字樓空間。同時，市場不乏新供應，吸引不少租客為業務及人才需要遷往更佳質素的商廈，成為寫字樓市場的主要趨勢。

至於，整體甲廈空置率在4月維持在13.7%的穩定水平，惟分區表現不一。中環與港島東的空置率分別上升至約11.7%和約14%，漲幅分別約0.2及0.8個百分點；主因是早前企業整合與搬遷產生空置樓面。相比之下，灣仔／銅鑼灣、尖沙咀和九龍東的空置率分別按月下降約0.3、0.4和0.3個百分點。

儘管寫字樓空置率維持穩定，4月整體租金繼續呈下降趨勢，按月再跌約0.5%，為自2022年5月以來連續下降。其中，中環上月租金錄得約0.4%的跌幅，灣仔／銅鑼灣、港島東及九龍東，均錄得約0.6%的跌幅。

另方面，住宅市場方面，該行研究部資深董事鍾楚如表示，4月整體住宅成交量按月上升約6.1%，其中二手市場增至約4,080宗，反映需求有所回暖。一手市場成交量雖下跌至約1,614宗，惟在數個大型項目成功推出帶動下，銷售市場表現保持強勁。

值得留意的是，截至5月26日香港銀行公會一個月期港元銀行同業拆息(HIBOR)較4月底下降約3.36個百分點至約0.59厘，有助紓緩與HIBOR掛鈎的按揭借款人供樓壓力，為市場釋出利好訊號。若利率繼續下行，將有望進一步帶動住宅買賣市場氣氛。