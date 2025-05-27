證監會取國農控股前董事及高層取消資格令　為期2至9年

香港證監會在原訟法庭取得針對國農控股前財務經理陸穎、前執行董事任海和彭國江，以及前獨立非執行董事丁鐵翔的取消資格令，並被飭令不得擔任或留任香港任何法團的董事或清盤人、財產或業務的接管人或經理人，及以任何方式直接或間接關涉或參與香港任何法團的管理。同時亦被飭令支付證監會在是次法律程序中的訟費。

陸穎的取消資格令為期9年；任海及彭國江的取消資格令各自為期7年；丁鐵翔的取消資格令則為期2年。

是次法律程序源於證監會早前展開的調查，當中發現國農控股的控股股東百豪依據其與國農控股訂立的認購協議，收購約2.12億股國農控股股份，但於2015年6月9日獲配發該等股份時，卻未有向國農控股支付代價約6.76億港元。

另在國農控股前主席陳立軍的指示下，陸穎與其他人士在2015年1月至6月期間向某公司轉移3.84億港元款項，據稱是要為國農控股成立一隻投資基金。該筆款項被用於與國農控股無關的其他目的，而當中部分款項被轉移予百豪；一筆為數18.5億元人民幣的款項於2017年8月存入國農控股帳戶，作為因兩項交易告吹的退款。款項其後在短時間內透過連串可疑且用途不明的交易從國農控股帳戶轉出；及陳立軍在欠缺令人信服的理由下，於2015年從國農控股帳戶轉移5,000萬港元予一家與他有關連的公司，並以國農控股向另一家公司提供貸款作為掩飾。

陳立軍在所有關鍵時間是上述失當行為的核心人物。證據顯示陳氏為了百豪的利益及他的個人利益而故意違反他對國農控股的責任。然而，在是次法律程序展開後，百豪已告停業，而身兼百豪董事的陳氏亦已經離世。法庭是在陸穎、任海、彭國江及丁鐵翔承認他們違反各自對國農控股的責任後作出上述命令。

法庭裁定，陸穎身為國農控股的財務經理，在管理國農控股的財政事務方面擔當重大角色。她曾參與協調可疑交易的付款，並知道或理應知道有關失當行為。

至於任海及彭國江身為國農控股的執行董事，容許陳立軍與其他人士為了個人利益而支配國農控股的事務，但二人因疏忽或疏漏，沒有識別或糾正陳與其他人士的失當行為或違責行為，亦沒有就大額及可疑交易提出關注、作出查詢或索取必要資料，因此，他們身為執行董事，違反了他們對國農控股的責任。

丁鐵翔身為獨立非執行董事，沒有就可疑交易索取資料或作出查詢、沒有作出獨立判斷和監督，亦違反了對國農控股的責任。他身為審核委員會成員，即使在核數師提出關注後，仍沒有採取任何積極措施以了解或調查相關情況。他亦容許陳支配國農控股的事務，並因疏忽或疏漏而沒有識別或糾正陳與其他人士的失當行為或違責行為。