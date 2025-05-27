拼多多經調整少賺44%　美股盤前曾冧逾2成

被視為「消費降級贏家」的紐約上市內地電商拼多多公布，上季非公認會計準則(non-GAAP)經調整純利按年瀉44.72%至169.15億元(人民幣‧下同)，為公司轉賺以來首次倒退，計及過去虧損的季度，則是2020年首季以來轉差，遠遜市場預期，美股開市前曾暴瀉21.15%。

營銷與市場開支飆四成

收入失速之際，拼多多上季營銷與市場開支卻按年暴增42.68%至334.02億元，就算把一般及管理開支砍掉9.02%至16.58億美元，non-GAAP經調整經營溢利仍按年挫36.04%至182.59億元，為純利倒退的最主要原因。

管理層稱，收入增長減速屬意料之內，之前也說過，因為業務規模擴大和挑戰出現，「外部環境之轉變」令這種趨勢上季有所加劇，直言大環境不明朗下支持消費者和商戶，持續燒錢發展生態系統，可能繼續影響財務業績，但為了消費者有理想的購物體，加碼支持客戶有其必要。